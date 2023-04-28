Son Dakika: Asgari Ücrete 10 bin TL Zam olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorularına yanıt verdi. Bakan Bilgin, şimdilik rakam vermek istemediğini belirterek, konuyu Temmuz ayında değerlendireceklerini söyledi. Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, enflasyondan ötürü bu yıl 6 ayda bir düzenleme yapıldığını hatırlattı. Ayrıca asgari ücretin yılda bir kez düzenlendiğini, Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu seçim vaadi haline getirmediğini belirtti.

Mayıs'ta birikmiş maaşlar yatırılacak

Canlı yayına katılan Bakan Bilgin, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusuna da değindi. Deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdiklerini söyleyen Bilgin, yaklaşık 1 milyon kişinin ilk maaşını aldığını açıkladı. Gecikenlerin endişe etmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Bilgin, birikmiş olarak alacaklarını söyledi. Ayrıca SGK personelinin büyük bir hazırlık yaptığını, gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade etti. TBMM'nin de personelin fazla mesailerini artırdığına dikkat çeken Bilgin, 1 milyona giden rakamı bu şekilde başardıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretlilere yapılabilecek bir ara zam hakkında henüz bir rakam vermediğini belirtti. Ancak Bakan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de etkilediğini ve Temmuz ayında konuyu yeniden değerlendireceklerini söyledi. Bakan, Cumhurbaşkanı'nın asgari ücret konusunu bir seçim vaadi haline getirmediğini belirtirken, asgari ücretin yılda bir kez düzenlendiğini, ancak enflasyon nedeniyle son dönemde 6 ayda bir düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Bilgin ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna da değindi ve öncelikle deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdiklerini belirtti. Şimdiye kadar 1 milyon kişiye yakın kişinin ilk maaşını aldığını ve prim gün sayılarına göre her gün işlem yapıldığını söyledi. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanırken, bu sayının şimdi 120 bin ila 130 bin arasına yükseldiğini belirtti.

Bakan Bilgin, EYT başvurularının hızlandırılması için SGK personelinin büyük bir hazırlık yaptığını ve TBMM'nin fazla mesailerini artırarak destek sağladığını da belirtti. Gecikenlerin ise birikmiş maaşlarını alacaklarını ve endişelenmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Asgari ücretlilerin zam beklentileri devam ederken, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası Temmuz ayındaki değerlendirme sonucu merakla bekleniyor. EYT başvurularındaki hızlandırma ve artan emekli sayısı ise memnuniyetle karşılanıyor.