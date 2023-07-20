Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Nascimento França'yı, daha bilinen adıyla Becao'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer görüşmelerinin resmi olarak başladığını duyuran Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan ve uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Becao, İtalya'dan kalkış yapan bir tarifeli uçak ile İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında Fenerbahçe'nin yetkilileri tarafından karşılanan Becao, futbol sever vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Becao, sağlık kontrol sürecinin ardından, sarı-lacivertlilere kendini bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.

Becao, 2019 yılında Brezilya'nın Bahia takımından Udinese'ye transfer olmuştu. Deneyimli savunmacı, İtalyan ekibinin formasını 4 sezon boyunca terletmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao'nun, takıma olan katkıları ve performansı merakla bekleniyor. Brezilyalı savunma oyuncusunun İstanbul'a ayak basması ve yaklaşan imza töreni, sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.