Göbeklitepe’de vefa etkinliği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () – Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, 'Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe' başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Turizm’de 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, ardından Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, buğdayın anavatanı olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de 'Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri katıldı. Buğdayın ilk yetiştirildiği ve una dönüştürülerek ekmek yapıldığı yer olan Göbeklitepe'ye vefa amacıyla Göbeklitepe Ören Yeri'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, tarımın, insanın yaratılışı ile başladığını söyledi.

Tarımın insanlığı, insanlığın da tarımı geliştirdiğini dile getiren Taşpınar, su ve tarımın medeniyetler inşa edip, medeniyetler yıktığını, bunu, geçmişi milattan 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe'de açıkça gördüklerini belirtti. Göbeklitepe’de olmaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Taşpınar şunları söyledi:

"Avrupa'da birinci, dünyada yedinci büyük tarım ekonomisi olan Türkiye, tarımsal toprak kaynakları olarak da dünyada 17'nci sıradadır. Un sanayisi başta olmak üzere gıdada net ihracatçı bir ülkeyiz. Bundan gurur duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya bizlere sorun yaşattığı kadar önemli fırsatlar da sunmaktadır. Bu açıdan diğerleri yürürken bizi koşturacak politikalar ve stratejileri hızla üretmemiz hayati önem arz etmektedir. Bu anlayışla tarımda dünyada ilk 5 ülke arasına girmek hiç zor olmayacaktır."

Buğday ekim alanlarının kritik seviyeye geldiğini vurgulayan Taşpınar, "Bu durum un sanayisi ile yem, makarna ve bisküvi sanayisinin ham madde teminindeki belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Tüketiciyi korumak üreticiyi korumaktan başlar. Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemez. Buğday ekim alanlarında görülen düşüş, gıda güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi koruma rolünün dengelenmesi ve psikolojik sınırların ötesinde gerçekçi yaklaşımlar ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle buğday ve ekmek üzerinden yapılan spekülasyonların önüne geçilmelidir" dedi.

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bölgeye verilen önemin un sektörü olarak kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi. Son yıllarda buğdayın ekim alanlarının azalmasına dikkati çeken Ulusoy, Türkiye'nin normalde buğday üretiminde kendisine yettiğini, ekim alanlarının azalmasıyla ortaya çıkan açığı verimdeki artışla kapattıklarını, ancak bu durumun ileride sorun oluşturabileceğini belirtti.

Programda açıklamada bulunan Beslenme Eğitimi ve Vakfı (BESVAK ) Başkanı Selahattin Dönmez de, halihazırda tüm bilimsel kanıtların, insan sağlığının temelinde buğdayın ve ekmeğin vazgeçilmez bir besin olduğunu gösterdiğini belirterek, "Buğday vücudumuz için temel enerji kaynağı. Toplam karbonhidrat miktarının en önemli kısmını ekmekten alıyoruz" şeklinde konuştu.

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