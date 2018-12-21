ARSUZ Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Liseler Arası 2. Yemek Yarışması’nda öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştılar.

Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yarışmaya Arsuz İlçe Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ve Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez katıldı. Lise öğrencileri, en güzel yemekleri yaparak birinci olabilmek için birbirleri ile yarıştılar. Yarışmada Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Defne Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. İskenderun Sahil Kız Meslek Lisesi ise Merit ödülünü almaya hak kazandı.

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