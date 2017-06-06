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Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Konya'da karşı binada gürültü yapılmasına sinirlenen Suriyeli aile, kendi ülkesinin vatandaşları ile kavga etti. Kavga cinayetle sonuçlandı,...

06 Haziran 2017 Salı 00:29
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

KONYA'da Suriye uyruklu iki grup arasında gürültü meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 23 yaşındaki Muhammed El Ahmed yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Altay Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed, evinin karşısındaki apartmanda oturan Suriyeli aileyi cama çıkarak gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma grupların sokağa inmesiyle kavgaya dönüştü. 

Kavga sırasında Muhammed El Ahmed kalbiden bıçaklanarak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muhammed El Ahmed olay yerinde yapılan ilk müdahalesin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed El Ahmed burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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