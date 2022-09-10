Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Hayalini Açıkladı! Olimpiyat Altınlı Sporcu Olarak Bırakmak İstiyor

Güreş kariyeri hakkında önemli bilgiler paylaşan Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp olimpiyat altın madalyası ile kariyerini tamamlamak istediğini ifade ederek spor gündeminde yer aldı. Milli Sporcu Rıza Kayaalp Sırbistan’ın başkenti olan Belgrad'da 10- 18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan dünya güreş şampiyonasında mindere çıkacak. Kayaalp, dünya güreş şampiyonasında başarılı olabilmek adına uzun bir hazırlık dönemini takım halinde geçirdiklerini belirtti. Rıza Kayaalp elinden gelen her şeyi yaptığını düşündüğünü açıklarken kariyer hayatını olimpiyat altın madalyası ile noktalama hayali ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu ve bunun çok güzel olacağını ifade etti. Bunun kendisine nasip olmasını istediğini açıklayan Rıza Kayaalp, rekorları altüst eden bir sporcu olarak kariyerini olimpiyat altınlı sporcu olarak bırakmak istediğini ifade etti.

Bu kadar Olimpiyat, Dünya ve Avrupa madalyalı bir sporcuya olimpiyat altınının yakışacağını ifade eden Rıza Kayaalp, çalışma sayesinde başarılarına elde ettiğini belirtti. İstediklerinin ve hedeflediklerinin gerçekleşmesi durumunda dünyanın en mutlu sporcusu olacağım ifade eden Rıza Kayaalp bu yıl 11. defa Avrupa şampiyonluğu yaşadığını da hatırlattı. Bu durumun kendisine moral verdiğini açıklayan tecrübeli sporcu, şampiyonada 130 kiloda güreşeceğini ifade ederken bunun ise kendisine avantaj sağlayacağını aktardı.

Rıza Kayaalp 9. kez dünya şampiyonasına madalya kazanacağını ifade ederken güreş tarihinde 5 defa altın madalya alan sporcu olmanın bir rekor olacağını ifade etti. En çok madalya kazanan sporcu olmanın genel olarak bakıldığı zaman gurur verici olduğunu ifade eden Rıza Kayaalp, başarılar elde etmeyi umduğunu açıkladı.

Ülkeye siyaset dışında hizmet etmenin çok güzel olacağını ifade eden Rıza Kayaalp ülkeye siyaset içi hizmet edildiğini fakat siyaset dışı hizmet edilmesi için de emek verildiğini açıkladı. Kendisinin senelerce bu stresi çekmiş bir sporcu olarak kafasını rahat kalmasını istediğini belirtti.