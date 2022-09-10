İdris Nebi Taşkan Yeni Filmiyle Geri Dönüyor!

İdris Nebi Taşkan, Baht Oyunu diziyle herkesin dikkatini çekti. Baht Oyunu dizisinde sonra yakışıklı oyuncu, herhangi bir projede bulunmadı. Taşkan, son olarak Fox TV'nin Gizli Saklı dizisinde "Tufan" karakterini oynadı.

Gizli Saklı dizisi istenilen reytingi alamamıştı. Böylece dizi, ekrana erken veda etti. Taşkan, yeni bir filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yakışıklı oyuncu, Benim Babam Bir Kahraman adlı bir filmle dönüyor. Taşkan, filmdeki karakteri ve stilini sevenleriyle paylaştı.

Taşkan, dinlenme sürecinde genellikle sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. İdris Nebi Taşkan, setten bulunduğu paylaşımlar sevenlerini heyecanlandırdı.

Yönetmen Koltuğun Orçun Benli bulunuyor. Film senaryosunu Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar kalem aldı. Cocoon Media imzalı yapımcılığını Leman Kurtcan tarafından gerçekleştirilecek. Filmin teması da oldukça dikkat çekici.

Altan'ın eşi beklenmedik bir andan hayatını kaybeder. Ardından Altan, oğlu Can ile acı durumlarda bile neşe saçarak sevilir. Altan, belediyede çöpçü olarak görev alıyor. Aldığı kötü haberden sonra, oğlunu eğlenceli anlar sürüklemeye çalışır. Filmde genel olarak, “Süper kahraman nedir? Nasıl süper kahraman olur?" sorularının cevabını bulmaya çalışılacak.

Benim Babam Bir Kahraman Filminin Oyuncuları

Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Mehmet Emin Güney, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin gibi oyuncular yer almaktadır.

Benim Babam Bir Kahraman Filminin Konusu

Altan'ın eşi beklenmedik bir andan hayatını kaybeder. Ardından Altan, oğlu Can ile acı durumlarda bile neşe saçarak sevilir. Altan, belediyede çöpçü olarak görev alıyor. Aldığı kötü haberden sonra, oğlunu eğlenceli anlara sürüklemeye çalışır.

İdris Nebi Taşkan Kimdir?

İdris Nebi Taşkan, 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel bir basketbolcudur. Bunun yanı sıra Taşkan, oyunculuk derslerini de aldı. Oyunculuğa ilk adımını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle attı. Ardından, Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Arkadaşlar İyidir dizisiyle de ilk kez başrol olarak oynadı.İdris Nebi Taşkan'ın yer aldığı projeler;

Zalim İstanbul

Fazilet Hanım ve Kızları

Poyraz Karayel

Muhteşem Yüzyıl

Burada Laf Çok

Özgür Dünya

Arkadaşlar İyidir

Oyuncunun yeni projesindeki performansı merak konusu oldu.