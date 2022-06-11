Galatasaray’da seçim heyecanı! Yeni başkan kim olacak?

Peki, Galatasaray seçimleri hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray seçim sürecini adım adım takip ediyoruz…

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sabah saatlerinde start aldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda toplanan binlerce kişi oy vermek için sıraya girdi. Sarı kırmızılı camianın gözü kulağı seçim sandığından çıkacak sonuca kilitlendi. 15:00’da oy verme işleminin sona ermesi ile sayım yapılmaya başlanacak. Başkan adayları Dursun Özbek ve yönetimi için kırmızı renkli pusula kullanılacak. Eşref Hamamcıoğlu ve yönetimi ise sarı renkli pusayla seçime katıldı. 24 sandığın kurulduğu Genel Kurulda 8 bin 862 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Burak Elmas’ı Genel Kurulda Tepki Gördü

Galatasaray’ın 38. Başkanı Burak Elmas ise bir yıllık başkanlık döneminin ardından görevini yeni başkana teslim etmek zorunda kalacak. Genel Kurul tarafından idari ibrasızlık kararı ile seçime zorlanan Burak Elmas, sabah saatlerinde kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Başkanlık süresince yanında yer alan yönetim kurulundaki arkadaşlarına teşekkür eden Burak Elmas, ‘’İki adaya da başarılar diliyorum. Galatasaray’ı yolculuklarının başarıyla geçmesini temenni ediyorum’’ diye konuştu.

Dursun Özbek ve ekibinin heyecanı salonu sardı

Başkan adaylarından Dursun Özbek’in favori olarak gösterildiği Galatasaray seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Akın akın Galatasaray Lisesi’ne gelen genel kurul üyeleri seçimi kim kazanırsa kazansın önemli olanın Galatasaray olduğuna dikkat çekti. Başkan adayı Dursun Özbek 2 numaralı sandıkta oy kullandı. Heyecanı gözlerinden okunan Dursun Özbek’in yeniden başkan seçilmesi halinde güçlü projelerle Galatasaray’ı ayağa kaldırmak istediği biliniyor.

İnan Kıraç bilmecesi

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden İnan Kıraç’ın hangi adaya oy vereceği merak konusu oldu. İlk etapta Eşref Hamamcıoğlu’nu destekleyen iş insanı, seçime kısa bir süre kala desteğini çektiğini yakın çevresine açıkladı. Bu durum Eşref Hamamcıoğlu’nun kan kaybetmesine neden oldu. Galatasaray taraftarı ise seçimden çıkacak sonucu heyecanla takip ediyor. GSTV’den canlı olarak yayınlanacak olan sayım işlemi için saat 15:00 bekleniyor.

