PTT’den Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Fırsatı

PTT Son Dakika Haberini Duyurdu: Devlet Destekli 10.000 TL Tutarlı Ödeme Verecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

PTT Bankası bekleyenlere müjdeli haberi verdi. Başvuruda bulunan herkese 10 bin lira tutarlı ödeme yapacak. Başvuru yapılması halinde PTT üzerinden hızlı bir şeklide güvenli olarak sonuç alınabilecek.

Son dönemde ihtiyaç sahipleri için kampanya başlatan PTT, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kredi notu düşük olsa dahi 10 bin lira tutarlı ödeme yapacağını belirtti. PTT şubelerine giderek veya PTT SMS yöntemini kullanarak kredi hizmetlerine başvuran bireyler kredi ile ilgili detaylı bilgilere sahip olabilirler. PTT tarafından verilen ihtiyaç kredisi sigortalı, memur ve emeklilere yönelik düşünülmüş bir kredi kampanyasıdır.

Acil ihtiyaç durumunda PTT tarafından istenildiği anda krediye başvurabilirsiniz. PTT ile anlaşmalı olan bankalardan düşük faiz oranlı krediyi istediğiniz anda kullanabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olmak isteyenler Aktifbank üzerinden krediyi alarak kolaylıkla kullanabilir.

Başvuru Prosedürleri Nelerdir?

PTT tarafından uygulamaya koyulacak İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerine giderek başvuru yapmalarını yanı sıra, vakti olmayanlar cep telefonlarından da başvuru yapabilir. Mesaj kısmına PTT yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya gönderilir. Yapılan başvurunun ardından sizlere kredi ile ilgili bilgiler gelir. Bu bilgiler ışığında kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi onayı almış olan vatandaşlar, PTT SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisine başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye tabi tutulurlar. Genel müdürlük tarafından aranarak kredi kullanımı konusunda gerekli bilgiler iletilir. Bunun yanı sıra ayrıca PTT nin resmi internet sitesine girilerek hızlı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç kredisi formu doldurularak başvuru yapılabilir. Acil finansal ihtiyaç olması durumunda PTT şubelerine gitmeden passolig uygulaması kullanılarak günün her saatinde başvuruda bulunabilirsiniz.

Onay alınması durumunda krediyi kendi hesabınıza aktararak sonraki zamanlarda kullanabilirsiniz.

Her fırsatta nakit yönden sıkıntı olan vatandaşın yanında olmayı düşünen PTT, yine nakit ihtiyacı olan kişiler için devlet destekli kredi uygulamasını başlatarak ekonomik yönden vatandaşı rahatlatmayı hedefliyor.