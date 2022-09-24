Yüzdeki ve Eldeki Yanık Lekesi Nasıl Geçer, Nasıl Giderilir?

Öncelikle ilaç tedavisinde kullanılması yanık lekesini geçmesi için gerekli bir durumdur. Ardından kimyasal peeling ya da lazer gibi yöntemler devreye girer ve bu şekilde yanık etkisini azaltmak hedeflenir. Elma sirkesi ve hindistan cevizi yağı gibi doğal yöntemler de kullanılarak yanık lekesi üzerine uygulama yapılabilir. Sizler için haberimizin devamında yüzde ve elde bulunan yanık lekelerini gidermenin yollarını ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

İlk olarak ilaç tedavisinden geçmekte olan yanık lekesi el ve yüz ile beraber cilt üzerinde farklı derecelerde olabilmektedir. İlaç tedavisi ile birlikte bu yanıklar için lazer ve kimyasal peeling gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Tıbbi yöntemler dışında ise kullanılabilecek olan bir takım doğal yöntemler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra lazer soyma yöntemi güneş yanıkları gibi problemlerin olduğu zamanda ön plana çıkmaktadır.

Yanık lekesi cildin farklı bölgelerinde meydana gelebilir ve uzman doktor kontrolünde ilaç tedavisi yapılması gerekebilir. Uzman Doktor kontrolünde yapılacak olan ilaç tedavisi ile yanık lekesinin önemli bir kısmı ortadan kaldırılacaktır. Ardından lazer ve kimyasal peeling yöntemi kalan izlerin tamamen yok edilmesi için kullanılabilir. Tıbbi müdahale gerektiren bazı tip yanıkların bulunduğu da unutulmamalıdır. Cerrahi müdahaleyi yapma mecburiyeti ise derecesine bağlı olarak derin yanıkların söz konusu olduğu durumlarda kullanılabilir. İzleri yok etmek ve yanık lekesinin derecesini azaltmak için bazı doğal yöntemler de değerlendirilebilmektedir. Bu doğal yöntemler içerisinde elma sirkesi, hindistan cevizi, yumurta akı ve soğuk çay gibi yöntemler bulunmaktadır.

Yanıklar yüz bölgesinde meydana geldiği zaman öncelikle ilaç tedavisi yöntemi kullanılır ve bu durum bölgede bulunan yanığın ve izlerin tamamen ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Yüz bölgesinde bulunan yanık izi ilaç tedavisi kullanıldığı zaman önemli oranda yok olacaktır. Yüz üzerinde bulunan ve geriye kalmış olan izler için ise lazer yöntemi ya da kimyasal peeling yöntemi pek çok kişi tarafından tavsiye edilmektedir. Çok sık rastlanan durumlar içerisinde yüz bölgesinde bulunan güneş yanıkları da vardır ve lazer soyma yöntemi tedavi olarak ele alınır. Derin yanık izleri ve yüksek dereceli idrar için yüz bölgesindeki problemleri aşmak adına cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Yanık izleri cildin farklı bölgelerinde meydana gelebilir ve bunun sonucunda doktor kararına göre ilaç tedavisi ya da teknolojik uygulamalar değerlendirilmektedir. Doktorun tedavi yöntemini ve teşhisine uygun olarak öncelikle ilaç tedavisinin uygulandığı bilinmektedir. Yapılacak olan bu uygulama sonrasında teknolojik cihazlar kalan izleri yok etmek adına değerlendirme altına alınacaktır. Elma sirkesi, soğuk çay ve hindistan cevizi gibi doğal yöntemlerle bireysel olarak değerlendirilmekle birlikte problemlerin azaltılması hedeflenecektir. Diğer taraftan bu yöntemler yalnızca ilgili bölgede bulunan acıyı azaltmak ve bir miktar bulunan yanığı dindirmek amaçlı olarak kullanılabilir.

Elde bulunan yanık izlerinin derecesine bağlı olarak da farklı yöntemler kullanılabilir ve doktor ilaç tedavisi kullanımını tavsiye edebilir.