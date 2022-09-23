Ev Temizliği Nasıl Yapılır, Ev Nasıl Temizlenir?

Süpürge, fırça ve faraş ev temizliği sırasında kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. Toz alma işlemi için ise kağıt havlu ile ıslak mendil sünger yerine kullanılmaktadır. Çamaşır suyu ve yağ sökücüler dışında karbonat ile elma sirkesi de yerleri ve fayansları silerken tercih edilen ürünler arasında yer alır. Sizler için haberimizin devamında ev temizliği ile ilgili pratik bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Zamanına ve süresine göre üçe ayrılan ev temizliği günlük temizlik, bahar temizliği ve bayram temizliği olarak sınıflandırılmaktadır.

Ev temizliği yapıldığı sırada en önemli adımlardan biri olan ve ilk adım olarak bilinen havalandırma işleme üst sırada yer almaktadır. Ev temizleme işleminde tüm odalar havalandırılarak başlanır ve karşılıklı olan odaların kapıları ile camlarının aynı anda açılması gerekir. Bu sayede odaların cereyan yapması ile çok hızlı bir şekilde havalandırma işlemi de tamamlanır. Bunun yanı sıra temizlenen evi daha güzel kokması adına oda spreyinin kullanılması ya da kalıcı ve daha doğal bir koku isteniyorsa tütsü yakılması tavsiye edilir.

Temizlik ile ilgili olarak bulaşıkları elde yıkamak ise çok daha ekonomik ve pratik gelse de uzmanlar bulaşıkları elde yıkamaya göre bulaşık makinesi kullanmanın çok daha mantıklı olduğunu belirtmiştir. Birikmeden bulaşıkları makineye atmak ve günlük olarak bulaşık makinesinde yıkamak su tasarrufu sağlamak için önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra bulaşıkların yıkandığı sırada harcanan vakit diğer işlere de ayrılabilir ve bu şekilde hem sudan ve hem zamandan tasarruf edilebilir. Ev içerisinde bulunan ve kullanılmayan eşyaları kaldırmak da ev temizliği için son derece önemli olmaktadır. Evde neredeyse hiç kullanılmayan ve çok yer kaplayan eşyalardakilere ya da arka balkona kaldırılabilir ve bu şekilde ev daha derli toplu bir görünüme kavuşabilir. Aynı zamanda çok yer kaplayan eşyaları ev dışarısına almak temizlik yapıldığı sırada da yorulma oranını azaltacaktır.

Günlük olarak temizlik yapıldığı sırada sık olarak kullanılan mobilyaların tozunun alınması gerekir ve sünger ya da ıslak mendil ile masalar silinir. Daha sonra silinen masaların üzerinden havlu ile geçirmelidir. Evlerde en çok kullanılan temizleyicilerin başında arap sabunu gelmektedir ve arap sabununun çok fazla kullanılmasının sebebi ucuz ve doğal olmasında yatar. Hem yerler hem de bulaşıklar Arap sabunu kullanılarak temizlenebilmektedir.

Halı yüzeylerinde de zaman içerisinde tüy ve toz biriktiği görünür ve bu tüylerin gözle görülmemesi sebebiyle halılar ilk bakışta temiz zannedilebilir. Yalnızca gırgır ve elektrik süpürgesi ile bu tüylerden kurtulmak ise çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu sebeple ayda bir halıları karbonatlı ve sirkeli su ile fırçalamak temizliğe fayda gösterecektir. Gazete ile banyo dolaplarını ve evin camlarını silmek ise pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Limon suyu camlara yapışmış olan kirlerin fazla enerji sarf edilmeden temizlenmesi için tercih edilir. Diğer taraftan maden suyu da cam temizleme işlemi yapıldığı sırada kullanılan doğal ürünler arasında yer alır.