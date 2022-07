Yeni Kanser İlacı Denemesinde Tüm Katılımcılarda Tümörler Kayboluyor

Kolorektal kanser veya bağırsak kanseri, dünya çapında en yaygın üçüncü kanserdir; erkeklerde en yaygın üçüncü ve kadınlarda en yaygın ikinci.

Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen küçük bir rektum kanseri ilacı denemesi son derece umut verici sonuçlar gösterdi: tümörlerin katılımcıların yüzde 100'ünde kaybolduğu bulundu.

Kolorektal kanser nedir?

Kolorektal kanser (CRC), kolon veya rektumdaki hücrelerin kontrolden çıktığı bir hastalıktır. Bazen kısaca kolon kanseri denir. Kolon, kalın bağırsak veya kalın bağırsaktır. Rektum, kolonu anüse bağlayan geçittir.

CRC semptomları şunları içerir:

Bağırsak alışkanlığında kalıcı bir değişiklik

Arka pasajdan kanama veya dışkıda kan

Açıklanamayan kilo kaybı veya yorgunluk

Açıklanamayan karın ağrısı

Karında yeni kitleler, şişlikler veya kitleler

Bu semptomlardan herhangi birini yaşayan herkes bir sağlık uzmanıyla konuşmalıdır. Ciddi bir şey olmayabilir, ancak kanserse, onu erken bulmak iyileşme şansını önemli ölçüde artırır.

2020'de 1,9 milyondan fazla yeni CRC vakası vardı. CRC'nin küresel yükünün yüzde 60 artarak 2030 yılına kadar 2,2 milyondan fazla yeni vakaya ve 1,1 milyon ölüme ulaşması bekleniyor.

Kolorektal kanser teşhisi konanların tedavisi genellikle şunları içerir:

Cerrahi: bağırsağın kanserli bölümü kesilir; bu bağırsak kanserini iyileştirmenin en etkili yolu

Kemoterapi: kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar

Radyoterapi: kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon kullanmak

Bu hastalığa dünya çapında teşhis konulan çok sayıda kişi ve bunun hastalara ve sağlık sistemlerine yüklediği yük nedeniyle, acilen yeni etkili ve güvenli tedavilerin kullanıma sunulmasına ihtiyacımız var.

Yeni araştırma ne gösteriyor?

Haziran ayında New England Journal of Medicine'de yayınlanan yeni araştırma bilim insanları ve sağlık profesyonellerini heyecanlandırıyor . New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde yürütülen çalışmada, belirli bir rektum kanseri türü olan ve ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen yeni ilaç dostarlimab verilen 12 hasta izlendi.

İlaç, hastalara her üç ila altı ayda bir, her doz için 11.000 ABD Doları maliyetle verildi. Katılımcılardan bazılarına standart kemo/radyoterapi ve cerrahi de uygulandı, ancak ilaca iyi yanıt verenler için bu adım atlanabilir.

Tedavilerinin sonunda, 12 katılımcının hepsinin remisyonda olduğu ve fizik muayene veya taramalarda kanser izine rastlanmadığı tespit edildi.

Tedavi edilen kanser türü, belirli bir uyumsuzluk onarım eksikliği (MMRd) lokal olarak ilerlemiş rektum kanseriydi. Uyumsuzluk onarım genleri, DNA bir hücrede kopyalanırken yapılan hataların düzeltilmesinde rol oynar. Eksik olduklarında, bu tümörlerde olduğu gibi, DNA mutasyonları gerçekleşebilir ve kansere yol açabilir.