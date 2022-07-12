Somali'de Yükselen Fiyatlar Vatandaşları Sıkıntıya Sokuyor

Mümtaz Ahmed bunalmış görünüyor ve kulağa hoş geliyor. Üç haftadır Somali'nin başkenti Mogadişu'da üç kişilik genç ailesi için kiralık bir daire arıyor. Piyasadaki birkaç mülk ya çok pahalıdır ya da mal sahipleri önceden büyük bir depozito isterler.

Bir çocuk annesi Al Jazeera'ya şehrin Waberi bölgesindeki bir emlak ajansının bekleme alanında otururken “Bu bölgede iki ila üç yatak odalı daire arıyorum ve bu imkansız oluyor” dedi.

“Bazen bir depozito ödemek bile size istediğiniz mülkü güvence altına almıyor. Bugünün Mogadişu, [a] birkaç yıl önceki Mogadişu değil," diye ekliyor Mumtaz, daha fazla kiracı adayının küçük bekleme alanına damlamasıyla.

Aylık 350 dolarlık bir bütçeyle Mümtaz çok da umutlu değil. "Üç dört yıl önce o parayla şehrin en güzel yerinde dört yatak odalı bir villa bulmuş olacağım" dedi.

El Kaide bağlantılı silahlı grup Eş-Şebab'ın deniz kıyısındaki kentin dışına itildiği Ağustos 2011'den bu yana, Somali başkenti göreceli sakinliğin tadını çıkarıyor. Kurşunlu evlerin yerini yepyeni çok katlı apartmanlar alarak şehrin silüeti hızla değişiyor.

Çekiç ve çimento karıştırıcı sesleri, şehir sakinlerinin ortak özelliğidir. “Mogadişu'da herhangi bir yere bakarsanız, yeni apartmanlar inşa ettiklerini görürsünüz. Ancak bu, onu daha ucuz veya uygun fiyatlı hale getirmedi” dedi.

Silahlı grup gözden uzak ve savaşan seçkinler arasında sarsıcı bir siyasi ateşkes varken, insanlar şehre geri akın ediyor.

Mülkler, daha açık piyasaya çıkmadan önce satın alınır. Hatta bazı sakinler, şehrin en gözde bölgelerinde mülklerini güvence altına almak için çok yıllı anlaşmalar bile imzalıyorlar.

Ibaar Osman İbrahim, Mogadişu şehir merkezindeki farklı emlak ofislerini dolaşmak için erkenden uyandı. 27 yaşındaki elektrik mühendisi kiralık uygun bir villa bulmayı umuyor.

Ibaar, Al Jazeera'ya “İdeal olarak Waberi bölgesinde dört yatak odalı bir villa arıyorum” dedi. “Bu alan diğer bölgelere göre daha pahalı çünkü devlet çalışanları tarafından tercih ediliyor. Onlar için şehrin diğer birçok yerinden daha güvenli.”

“Ayda 400 dolara bir şey bulursam çok şanslı olacağım. Her ay istenen fiyat artıyor. Maaşlarımız neredeyse hiç artmadı, bu da işimizi zorlaştırıyor” dedi.

Kira, dünyanın en pahalı elektrik tarifelerinden birine sahip olan Doğu Afrika ülkesi ile elektrik faturalarını içermez.