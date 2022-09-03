Sağlıklı Kilo Verme Yöntemleri

Diyet yaparken bazen işin sağlık boyutunu unuttuğumuz olur. Hatta sağlıklı kilo vermenin pek de mümkün olmadığına inanırız ama doğru yöntemlerle ve bazı önemli bilgilerle bunu başarmak mümkündür.

Öncelikle öğünler atlanmamalı. Öğün atlayarak daha kolay ve hızlı kilo vereceğinizi düşünebilirsiniz ama bunun ne kadar sağlıksız olduğunu unutmayın. En önemli öğün olan kahvaltınızı sağlam yapın. Bunun için protein kaynağı olan yumurta, yeşil sebzeler, yulaf, tam tahıllı ekmek gibi ürünler kullanabilirsiniz.

En zengin öğününüzün kahvaltı olmasına özen gösterirken akşam yemeğinde yediklerinizin kalorilerine dikkat edin. Porsiyonlarınızı yavaş yavaş küçültün. Bunu yaparken de yeterli miktarda protein tükettiğinizden de emin olun. Uyumadan önceki son saatlerde yiyecek tüketmemeye çalışın. Çünkü uyku haline geçtiğinizde metabolizmanız yavaşlar ve kilo almanıza neden olur.

Kilo Vermeye Yardımcı Besinler Nelerdir?

Yeşil sebzelerin kalorileri düşüktür ve kalori yakımını hızlandırırlar. Lahana, marul, brokoli tüketebilirsiniz. Bol bol meyve tüketin. Elma, greyfurt, muz kilo vermenize yardımcı olacaktır. Avokado tüketin. Birçok faydası olduğu bilinen ve blogerların sıkça tükettiği avokadonun bir diğer sırrı ise tok tutması. Besleyici ve zengin lif kayağına sahip olan avokadoyu beslenme alışkanlıklarınızın arasına almanız faydalı olacaktır. Tahıllı besinler sizi tok tutarak kilo vermenize yardımcı olurlar. Yulaf, buğday, esmer pirinç tüketebilirsiniz.

Vücutta yağ yakımını hızlandırmak için su tüketmek çok önemli. Vücudunuzun günlük ihtiyacına uygun miktarda su tüketmeyi sakın ihmal etmeyin. Gün içerisinde metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olacak papatya çayı, maydanoz çayı, yeşil çay, zencefil çayı, nane çayı gibi bitki çayları tüketebilirsiniz, tabii ki şekersiz tüketmeniz koşuluyla. Günün erken saatlerinde tüketilen kahve de metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olur.

Kilo Vermek İçin Beslenme Düzeni Dışında Neye Dikkat Edilmeli?

Kilo verme sürecinin daha etkili ve hızlı gerçekleşmesi için egzersiz yapın. Bunun için günlük yürüyüşe çıkabilir veya pilatese başlayabilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat edin. Erken uyuyup erken uyanın. Günün erken saatlerinde metabolizmanız daha hızlı çalışır bu saatlerde uyanık olmanız oldukça önemli.