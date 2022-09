Amsterdam Dizisinin Yerli Uyarlamasından Açıklama!

Sektörün kilit oyuncularından biri olan O3 Medya, kurulduğu 2014 yılından bu yana birçok başarılı projeye imza atarak başarısını bir kez daha global platforma taşıdı. Global platformda adından sıklıkla söz ettiren dizinin Türkiye uyarlamasının da çok fazla reyting oranlarına sahip olması beklenen gelişmeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Dizi Her Yerde Rekor Kırdı!

Yayınlandığı her ülkede milyonları ekrana bağlayan başarılı tıp draması New Amsterdam o kadar popüler ki çok yakında "Life Today" ismiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. O3 Media, NBCUniversal Formats'ın başarılı New Amsterdam'ına dayanan dizinin ilk uyarlamasını yapacak.

İlk olarak 2018 yılında izleyiciyle buluşan "New Amsterdam"ın yönetmenliğini Dr. Chen üstlendi. Eric Manheimer'ın On İki Hasta: Bellevue Hastanesi'nin Yaşamı ve Ölümü adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenmişti.

David Schurner Farkı!

Orijinal dizinin hem yapımcısı hem de yaratıcısı David Schurner iken, dizinin yapımcıları arasında Peter Horton, David Foster, Aaron Ginsberg, Sean Cassidy, Michael Slowe Weiss, Erica Greens Wofford yer alıyor. Universal Studios Group bünyesinde yer alan ve birçok hit projede isimlerini sıkça duyduğumuz Mount Moriah, Pico Creek Productions ve Universal Television da orijinal dizi üreten önde gelen yapım evlerinden biri konumunda bulunuyor.

Merakla beklenen Yeni Amsterdam dizisi Hayat Bugün Türkiye uyarlaması için oyuncu kadrosu ve senaryo çalışmaları devam ediyor. Eylül ayında başlaması planlanan hayat bugün dizisi yeni yayın döneminde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin kadrosu ise son derece gösterişli ve kaliteli oyunculardan oluşuyor.

Dizinin yeni sezonda reyting rekorları kırması beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Dizinin yakın bir zaman dilimi içinde fragmanının yayınlaması beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Böylelikle kişiler ayrıcalıklı bir dizi izleme deneyimine Show TV ekranları vasıtasıyla kavuşabilecekler.

Dizinin reytinglerde ilk 3’e daha ilk bölümden yerleşmesi yapımcılar tarafından bekleniyor. Total ve ABC+ reyting gruplarında rekor izlenme oranlarıyla dizinin daha ilk haftadan izleyiciyi ekranlara kilitlemesi beklenen gelişmeler arasında ilk sırada yer alıyor. Dizi böylelikle ilgileri üzerine çekecek!