Manchester United Menajeri Erik ten Hag: "Cristiano Ronaldo Satılık Değil"

37 yaşındaki United'ın sezon öncesi Tayland turunun ilk bölümünü kaçıracak ve kulüpten ayrılmak istiyor.

Real Madrid ve Juventus'ta oynadıktan sonra geçen sezon United'a döndü.

Eski Ajax menajeri Ten Hag, "Kişisel sorunları nedeniyle aramızda değil. Bu sezon için Cristiano Ronaldo ile plan yapıyoruz. İşte bu kadar" dedi.

"Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Cristiano satılık değil. Planlarımız arasında. Birlikte başarı istiyoruz."

Ronaldo'nun turda olmaması, kulübün Carrington'daki sezon öncesi eğitime dönüşünü de kaçırdıktan sonra geleceği hakkında spekülasyonları ateşledi.

Bunun yerine Portekiz milli takımının karargahında eğitim aldı.

Old Trafford tarafı Salı günü Avustralya'ya uçmadan önce Tayland'da Liverpool ile oynuyor ve Ten Hag, Ronaldo'nun tura katılıp katılmayacağını henüz bilmediğini söyledi.

Hollandalı, turdan önce Ronaldo ile konuştuğunu belirterek, "İyi bir konuşma yaptım. Bu Cristiano ve benim aramda. Doğrulayabileceğim şey, birlikte gerçekten iyi bir sohbet yaptığımız."

Ten Hag, Harry Maguire'ın geçen sezonki form mücadelesinin bir sonucu olarak bir sorun haline gelen kaptanlığa da değindi.

"Harry Maguire kaptan olacak," dedi. "Bir yılı aşkın süredir kaptanlık yapıyor. Pek çok başarıya imza attı. Bu konuda hiçbir şüphem yok."

United'ın bu yaz tek imzası Feyenoord'dan Tyrell Malacia. Serbest oyuncu Christian Eriksen'i imzalamaya hazır görünüyorlar ve Frenkie de Jong için Barcelona ile anlaşmaya yakınlar .

Ten Hag, United'ın oyuncuları ancak kendi istediği oyun tarzına uyacağına inanırsa işe alacağını vurguladı.

"Doğru oyuncuları eklemek istiyoruz. Gerçekten iyi bir kadromuz var, oyun tarzımızı geliştirmek için çalışıyoruz ve fırsat var ve vuracağız" diye ekledi.