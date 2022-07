'Thor: Love and Thunder' Güçlü Bir Gişe Açılışı Yakaladı

Disney'e ( DIS ) göre, Marvel Sinema Evreni'nin son filmi " Thor: Love and Thunder " bu hafta sonu açılışı için yurt içinde tahmini 143 milyon dolar hasılat elde etti .

Bu sayı, filmin Kuzey Amerika'da yaklaşık 150 milyon dolar hasılat elde ettiği endüstri beklentileriyle aynı. Rekor kıran bir çıkış olmamasına ve hatta May'in " Doctor Strange in the Multiverse of Madness "a ait olan Marvel için bu yılki en büyük açılış olmasına rağmen, Hollywood'un en güvenilir gişe rekorları kıran serisi için bir başka güçlü prömiyeri işaret ediyor.

Chris Hemsworth'un Thor'u ile Natalie Portman'ın The Mighty Thor'u tanrıları öldüren kötü bir güçle savaşmak için bir araya getiren film, şimdiye kadar dünya çapında 302 milyon dolar hasılat elde etti.

İyi haber bu. Pek de iyi olmayan haber şu ki, "Love and Thunder" hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı.

Film , Rotten Tomatoes'da %68 reytinge sahip ve izleyicilerden "B+" CinemaScore kazandı. Şimdi, bilet alıcılarından gelen bir "B+" tipik olarak dünyanın sonu değil, ancak bu filmler özellikle kalabalığı memnun etmek için inşa edildiğinden Marvel için endişe verici.

Açılış haftasonunda bir Marvel filmi izleyen hayran kitlesi, izledikleri şeye delicesine bağlı değilse, bu, uzun vadeli gişe büyümesi için pek umut bırakmaz.

Kısacası, açılış hafta sonu seyircisine enerji vermede başarısız olduysanız - ki bu muhtemelen Thor'un bir Marvel filminin iki saat boyunca bir telefon rehberi okumasından zevk alacaktır - gişe başarısı açısından oradan gidilecek çok fazla yer yok. haftalar gelecek.

Örneğin, May'in "Multiverse of Madness" açılış hafta sonu 187 milyon dolar kazandı ve ayrıca "B+" bir izleyici puanı aldı. İkinci hafta sonunda gişe gelirleri %67 düştü ve film, büyük ölçüde ezici bir çoğunlukla olumlu ağızdan ağıza iletişim sayesinde yurt içinde yaklaşık 600 milyon dolar hasılat yapan Paramount'un " Top Gun: Maverick " filminin gölgesinde kaldı.

Son dört filminden üçünün CinemaScore'u "A"nın altında kazanmasıyla, son zamanlarda süper kahraman markası için ılık tepkiler de biraz trend haline geldi.

Peki Marvel'da neler oluyor?

Yeni başlayanlar için, Disney+ Marvel şovlarının fazlalığı nedeniyle marka biraz seyreltiliyor olabilir.

CNN'in medya eleştirmeni Brian Lowry Cuma günü "Ticari başarı her zaman kalite ile doğrudan ilişkili değildir" diye yazdı . "Disney'e ait birim için aşağı yönlü bir kayma, Marvel'in ana stüdyonun yayın hizmeti Disney+'ı besleme çabalarının, çıktısını seyreltmeye katkıda bulunup bulunmadığı konusunda meşru soruları gündeme getiriyor."

Ayrıca, 2019'daki "Yenilmezler: Oyunsonu"nun rekor kıran başarısını izleyen filmler, kapsayıcı hikayelerin olmaması nedeniyle biraz amaçsız geldi.

Bu, Marvel'ın başının belada olduğu anlamına mı geliyor? Zor.

Comscore'a ( SCOR ) göre Marvel, dünya çapında 25 milyar doları aşan gişe hasılatı ile hala Hollywood'un en büyük gişe rekorları kıran markasıdır . Stüdyo, merakla beklenen "Kara Panter" devam filmi ("Kara Panter: Wakanda Forever") Kasım ayına ayarlandı ve sonunda çizgi roman dünyasının en dikkate değer süper kahraman gruplarından ikisi olan Fantastik'in tanıtımlarıyla bir-iki yumruk atacak.

Her iki durumda da, endüstri gişede pandemi öncesi normale dönmeye çalışırken, tiyatrolar ve Hollywood böyle büyük bir hafta sonu görmekten çok mutlu.