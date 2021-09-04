Krup Hastalığı Nedir? Çocuklarda Corona Belirtileri Gösteriyor!

Son haftalarda yaygın bir hale gelen ve 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülmekte olan krup hastalığı sağlık gündemin üst sıralarında yer alan bir konu haline geldi. Enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığı olarak tanımlanan hastalık, soğuk havalarda daha sık bir şekilde görülebiliyor.

Koronavirüs belirtileri de gösterebilen ve ayrım yapması oldukça zor olan krup hastalığının tedavisinin nasıl olduğu da merak konusu oldu. Peki krup hastalığı belirtileri nedir? Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara göre çocuklarda sıklıkla görülmekte olan hastalık hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı, yüksek ateş ile öksürük koronavirüsün yaygın bir şekilde görülen belirtileri arasında bulunuyor. Söz konusu olan belirtilere sahip olan kişiler ise PCR testi yaptırırken negatif sonuç çıkan çoğu hastaya da doktorlar tarafından krup hastalığı tanısı koyulmaktadır.

Solunum sisteminin baskın olarak nefes borusunu, ses tellerini ve daha az derecede akciğerlerin üst solunum yollarını etkilemekte olan pediatrik bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak 6 ay ile 3 yaş arasında bulunan çocuklarda yaygın bir şekilde görülen krup hastalığı, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda ise daha nadir bir şekilde görülmektedir. Hastalığın yoğunluğunun arttığı zamanlar ise sonbahar sonu ile kış başlangıcı olarak görülmektedir.

Ses kısıklığı, nefes alıp vermede zorluk, hırıltılı nefes, ateş ile burun akıntısı, havlar şekilde öksürük, solunum yollarında şişlik, öksürürken ağrı hissetme, yutkunmada güçlük ve geceleri meydana gelen nöbetler krup hastalığının belirtileri arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda bulaşıcı olan kurup hastalığı genel olarak enfekte olmuş çocuklar tarafından öksürüklü hava yoluyla ya da hapşırma ile damlacıklar tarafından yayılmaktadır. Bunun yanı sıra enfeksiyonlar mobilyalar, oyuncaklar, kapılar ve diğer nesnelerde birikmiş olan enfekte olmuş mukus tarafından da yayılma gösterebilir.