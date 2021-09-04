Erdoğan'dan Salarha Tüneli Açılış Konuşması!

Rize'de bulunan Salarha Tüneli Açılış Töreni’nde önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti. Yünelin açılması ile beraber Rize'nin büyümesinin Salarha tarafına doğru devam edeceği ifade edildi. Salarha’da inşaatı süren 12 dükkan ve 465 konutun vatandaşlara teslim edileceğinin planlandığı da belirtildi.

İklim değişikliği sebebi ile Karadeniz Bölgesi'nin önemine vurguda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte şahit olunan cehalete, bencilliğe rant hırsına dayalı hoyratlıkların bölge üzerinde yeniden yaşanmasına asla müsaade edilmeyeceğini de söyledi. Başka Rize'nin, başka Karadeniz'in ve başka Türkiye'nin olmadığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkatleri üzerinde topladı.

Salarha Tüneli’nin yaklaşık olarak 3 kilometre uzunluğunda bulunduğunu ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, tünelin ülkeye hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde giderek gelişen turizmi, ticareti, sanayisi ve üniversitenin artış gösteren cazibesi ile bölgedeki trafiğin yoğunlaştırdığı belirtildi. Söz konusu olan tünelin Rize'nin 70 senelik hayali olduğu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Açılışı yapılan tünel sayesinde neredeyse yarım saat süren ve 14 kilometreyi bulan dağın ardı ile önü arasındaki ulaşımın 4,5 kilometreye ve dolayısı ile 5 dakikaya ineceği söylenildi.

Rize'nin en önemli sorunları arasında bulunan çarpık yapılaşma hakkında da önemli adımlar atıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirtildi ve bugün temeli atılan projenin bunlardan yalnızca biri olduğu söylenildi.

Rize'nin cazibesini artırmak için Turizm alanında çeşitli yatırımların yapıldığı da söylenildi. Gürültü ve görüntü kirliliğine de son verildiği açıklandı. İnsanların talepleri, çağın ihtiyaçları ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengenin en hassas şekilde kurulacağı da ifade edildi. Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin küresel iklim değişikliği sebebi ile önemini daha da arttırdığı bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.