Koronavirüse Yakalanan Mühendis: Keşke Aşı Yaptırmış Olsaydım

Rıdvan Küçükdal isimli mühendis Kayseri'de bulunan bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyor. 31 yaşındaki makine mühendisi Küçükdal, 11 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine paylaştı. Aşı olmadığını ve bu duruma sebep olarak yerli aşıyı beklediğini açıklayan Rıdvan Küçükdal, beklediği yerli aşıyı olamadan koronavirüse yakalandığını söyledi. Bu durumları gördüğü zaman ise vicdanen “Keşke aşı yaptırmış olsaydım” şeklinde düşündüğünü de dile getirdi.

11 gün önce kas ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile Kayseri Devlet Hastanesi’ne başvuruda bulunan 31 yaşındaki makine mühendisi Rıdvan Küçükdal, pozitif sonuç alması ardından evinde karantinaya alındı ve filyasyon ekibinin verdiği ilaçları kullandı. Küçükdal’ın karantinadaki 6. gününde durumunun ağırlaştı bilgisine ulaşıldı ve daha sonra genç adam, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Küçükdal, yaşadığı süreci ve tecrübelerini anlattı. 11 gün önce koronavirüs testinden pozitif sonuç aldığını ifade eden makine mühendisi, evinde karantina altına alındığını ve filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları kullandığını söyledi. Kendini toparlayamadığı zaman ise hastaneye geldiğini ifade eden 31 yaşındaki makine mühendisi Rıdvan Küçükdal, 5 gündür hastanede tedavi görmekte olduğunu belirtti.

Yerli aşıyı beklediği için koronavirüs aşısı yaptırmadığını açıklayan Küçükdal, koronavirüse yakalandığını ve güncel olarak durumunun iyi olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra herkese aşı yaptırmasını tavsiye ettiğini açıklayan Küçükdal, aşı yaptırsaydı bu halleri görmemiş olacağını belirtti.

Evde çalışma yaptığını belirten Küçükdal, insanlarla teması olmaması için biraz rahat hissettiğini ancak koronavirüse yakalanmasının nasibinde bulunduğunu belirtti. Şimdi ise bu durumda olduğunu açıklayan Küçükdal, aşı yaptırmadığı için pişmanlık duyduğunu ve hastaneden çıktıktan sonra aşı olacağını söyledi. Aşı olmuş olsaydı hastalığı şimdiye göre daha hafif geçireceğin ifade eden 31 yaşındaki genç adam, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.