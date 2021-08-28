Koronavirüs Kabus Görmeye Sebep Oluyor!

Tüm dünyada koronavirüsün uyku üzerinde bıraktığı etki araştırma konusu oldu ve insanların bu konuda nasıl etkilendiği merak edildi. Araştırma sonuçlarına göre uykunun bölünmesi, uykuya dalma sıkıntıları, uyanma sıkıntıları ve kabus görme gibi sorunların artış gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Yaşları 18 ile 80 arasında değişen ve yüzde yetmiş ikisi kadın olmak üzere toplamda 991 katılımcıdan oluşan bir grup üzerinde çalışmalar yapan Arizona Eyalet Üniversitesi Edson Hemşirelik ve Sağlık İnovasyonu Koleji, elde ettiği bulgular ile dikkatleri üzerinde topladı. 79 ülkede yaşayan insanlardan gelen yanıtlar ile yürütülen araştırma çevrimiçi olarak yapıldı. Sizler için koronavirüs ve uyku arasındaki bağlantı hakkında elde edilen araştırma sonuçlarını haberimizin devamında yazdık.

Koronavirüs döneminde ortaya çıkan uykusuzluk sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, araştırma sonuçlarını değerlendirdi ve var olan problemlerin daha belirgin bir hal aldığını söyledi. Bu duruma koronasomnia isminin verildiğini ifade eden Onultan, araştırma sonuçlarına göre uykunun bölünmesi, kabus görme, uykuya dalma sıkıntıları ve uyanma sıkıntıları gibi problemlerin ortaya çıktığını dile getirdi. Bu durumun hepsinin bir sebebi olduğunu açıklayan Nöroloji Uzmanı, bu insanların yarısında uykuya dalma bozuklukları, uyku bozuklukları ve uyanma bozukluklarının ortaya çıktığını ifade etti. Diğer taraftan 3'te 2’sinde de depresyon bulgularının ortaya çıktığını açıklayan konuşmalar gerçekleştirdi.

Depresyon bulgularının ve uykusuzluk sorunlarının pandemi sonrasında arttığını belirten Dr. Onultan, uyku sorunlarının hepsinin bir nedeni olduğunu söyledi. İş kaybı tedirginlikleri, evde kapalı kalma dönemleri, telefon ve bilgisayar ile çok iç içe olmak, eskisi kadar Güneş alamama ve yatak odasında olup uyku hijyeninin bozulmasının neden olarak gösterilebileceğini anlattı. Gün içerisinde saat 9'dan sonra bu tip kaynaklara maruz kalındığı dönemde melatonin ismi verilen hormonun salınımında problemler yaşandığı söylenildi. Bu sebeple açıklanan bulguların uykusuzluk sorunları içerisinde bir sebep olduğu da dile getirildi.