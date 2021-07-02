Kara Mantar Salgını Hızla Yayılmaya Devam Ediyor!

Pandemi sürecinden kötü anlamda en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Hindistan'da kara mantar isimli salgın yayılmaya devam ediyor ve ülkede yaşayan vatandaşların korku dolu günler geçirmesini sebep oluyor. Kara mantar isimli salgının özellikle koronavirüse yakalamış kişilerde görüldüğü bilgisine ulaşılırken ülkede gün sonunda açıklanan ölüm ve vaka oranlarının da endişe verici boyutlara ulaştığı dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını sebebi ile çok sayıda can kaybı yaşayan ve mücadele vermeye devam eden Hindistan bir taraftan da kara mantar salgını ile başa çıkmaya çalışıyor fakat kara mantar hakkında açıklanan tablolar zor durumlara işaret ediyor. Hindistan hükümeti kara mantar salgını hakkında 29 ayrı eyalette seferberlik ilan edilmesi için de çağrıda bulunurken uzmanlarda konu hakkında yeni açıklamalar yapıyor. Kara mantar hastalığının koronavirüs salgını tedavisinde kullanılan steroidler ile aralarında bir bağlantı olabileceği şüphesi üzerinde durulurken açıklanan tablolar da korku yaşamasına sebep oluyor.

Kara mantar isimli salgının ciddi belirtileri de bulunurken göz kararması ya da renk değişikliği gibi durumlar üzerinde duruluyor. Nefes almada zorlanma, göğüs ağrısı ve bulanık görme gibi belirtiler de kara mantar isimli salgında dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alırken Hindistan Sağlık Bakanlığı da pandeminin son durumu hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Bugüne kadar ülke genelinde yaklaşık olarak 40 bin 800 kişide kara mantar isimli korkunç hastalığın görüldüğü bilgisine ulaşılırken hem Hindistan hem de dünya basınında da bu konu önemli bir yer tutuyor.

Kara mantar isimli hastalık sebebiyle 3129 kişinin hayatını kaybettiği hastalığın yanı sıra diyabet hastalarının da oldukça etki alanında kaldığı ifade ediliyor. Diyabet hastalarının kara mantar isimli salgına yakalanma oranlarının yüksek olduğu ifade edilirken beyin, sinüsler ve akciğerlerin de ciddi şekilde etkilendiği bilgileri paylaşılıyor.