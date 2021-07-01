Aslı Enver'in Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! Oyuncunun Hayranları O İsmi Buldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir setlerden uzakta hayatına devam ediyor ve gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Başarılı ismin hayranları ise oyuncu hakkında detaylı bilgilere ulaştı ve Enver'in gizli gizli aşk yaşadığı ismin kim olduğunu öğrendi. Sevilen isim Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sokakta biriyle görüntülenmiş ve oyuncunun sevenleri Aslı Enver'in yanında bulunan kişinin kim olduğunu merak etmişti.

Aslı Enver'in yeni bir aşka yelken açtığı düşüncesine kapılan hayranlar dedektif gibi iz sürmeye başlamış ve oyuncunun yeni aşkının kim olduğunu araştırmıştı. Sanatçının hayranları merak ettikleri konu hakkında detaylı bir araştırmaya başlarken Enver'in gizemli aşkının kim olduğu da öğrenildi. İşte sevilen oyuncu Aslı Enver'in gözlerden uzak aşk yaşadığı kişinin kim oldu hakkında detaylı bilgiler…

Aslı Enver önceki gün sokakta yürüdüğü sırada yanında bulunan bir erkekle görüntülenmiş ve bu görüntü oyuncunun hayranlarını oldukça meraklandırmıştı. Ünlü ismin yanında bir erkekle yürürken fotoğrafları çekilmiş ve Enver'in hayranları oyuncunun yeni bir aşka yelken açıp açmadığını merak etmişti. Dedektif gibi iz süren sanatçının hayranları sonunda isteklerine ulaştı ve oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğunu öğrendi. Başarılı ismin hayranları Aslı Enver'in geçtiğimiz günlerde sokakta yürüdüğü sırada yanında bulunan erkeğin kim olduğunu ifşa etti.

Başarılı isim, adını açıklamadığı gizemli erkeğin eli omuzunda dolaşırken görüntülenmiş ve sanatçının hayranları bu görüntüler ile meraka kapılmıştı. Oyuncu ise hakkında çıkan aşk dedikodularına her zaman yaptığı gibi sessiz kalmış ve sosyal medya hesabından herhangi bir yazı paylaşmamıştı. Bu durumda Aslı Enver'in hayranları olaya el atmış ve dedektif gibi iz sürmeye başlamıştı. Sessiz kalan sanatçının hayranları sonunda o kişinin kim olduğunu ortaya çıkardı ve istedikleri bilgiye ulaştı. Oyuncunun gizemli aşkının Sarp Batur olduğu bilgisine ulaşıldı ve ikilinin yaklaşık olarak 3 ay önce tanıştığı öne sürülen bir diğer bilgi oldu.