Grip Aşılarının Fiyatı Ne Kadar, Türkiye'de Hangi Grip Aşıları Uygulanıyor?

Kış mevsimine yaklaşılması ile birlikte grip benzeri belirtiler gösteren vatandaşların sayısında artış yaşandı ve halk endişeye kapıldı. Bazı ülkeler ise konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve grip salgını sırasında artış yaşanacağına dair bilgiler sundu. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre güncel olarak grip vakalarında bir yükselişin söz konusu olmadığı söylenildi. Fakat koronavirüs son yeni varyantlarında yeni semptomlar görülmesi ile beraber söz konusu virüsün grip ile karıştırılabildiği ifade edildi.

Kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların özellikle Kasım ayının ortalarına kadar grip aşısı yaptırmaları gerektiği konusuna vurguda bulunuldu. Peki kimler grip aşısı olabilir? Türkiye'de güncel olarak ücretsiz grip aşısının mevcut olduğunu ifade eden İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Sezgin, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

İsteyen herkesin grip aşısını yaptırabileceğini ve depolarda yeterli aşı olduğunu ifade eden Sezgin, güncel olarak eczanelerde 3 farklı markada grip aşısının mevcut olduğunu söyledi. söz konusu 3 aşıdan yalnızca birinin devlet tarafından karşılandığını ifade eden Sezgin, o aşının da Aile Hekimliği aracılığı ile reçete yazdırıldığı zaman ücretsiz bir şekilde alınabildiğini aktardı. Peki grip aşılarının fiyatı ne kadar? İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Sezgin’in grip aşıları hakkında yapmış olduğu açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte kış aylarına yaklaşması ile birlikte merak edilen grip aşıları ve fiyatları hakkında detaylı bilgiler…

Vaxigrip isimli aşının ücretsiz olarak yaptırırız alabileceğini fareden Sezgin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir grupttaki kişilerin bu aşıyı olabileceğini açıkladı. Fluarix aşışı ne kadar? E-nabız sistemi üzerinden vatandaşların influenza risk durumunu sorgulattıkları zaman ücretsiz grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecekleri belirtildi. Peki Influvac aşısı ne kadar? İsmi Fluarix olan aşının 177 liradan, Influvac olan aşının ise 85 liradan satıldığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.