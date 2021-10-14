Vitamin Kullanmak Saç Döküyor!

Vitamin ve mineraller hayati fonksiyonların devam etmesi için önemli bir yere sahip ve günlük olarak gıdalardan temin edilmesi gereken gıdalar arasında bulunmakta. Uzmanlar ise hekim kontrolünde vitamin ve mineral takviyesinin gerçekleşmesi gerektiği konusuna vurgu da bulunurken bilinçsizce tüketilen vitaminlerin bazı problemlere yol açabileceğini açıkladı.

İhtiyaç fazlası ve bilinçsizce tüketilen vitaminlerin insan vücudunda birikerek böbrek, karaciğer ve kalp gibi hayatı organlara zarar verebileceği şeklinde açıklamalarda bulunan uzmanlar A vitamininin fazlasının karaciğere toksik etki yaptığını söyledi. Bunun yanı sıra ihtiyaç fazlası vitaminlerin saçlarda dökülme, deride pullanma, kas güçsüzlüğü ve görme bozukluğuna sebep olduğu da aktarıldı. Peki kimler vitamin kullanmalı?

Mineral ve vitamin kullanımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Dahiliye Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Ayhan Levent konu hakkında dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirdi. Metabolizmanın pek çok aşamasında bazı maddelerin görev aldığını söyleyen Levent, sağlıklı beslenen insanların hekim bilgisinin dışında vitamin tüketmelerinin sağlık sorunlarına sebep olabileceği belirtildi. Bununla birlikte hiçbir vitamin ve mineral takviyesinin ve insan sağlığı için gerekli olan besin öğelerinin doğal besinler kadar fayda sağlayamayacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Gıda almak için hekim kontrolü dışında hareket edilmemesi gerektiği söylenildi ve öncesinde ölçüm yapılması gereklinin ne kadar önemli olduğu konusuna vurguda bulunuldu. Sıkı bir diyet, hekimler tarafından tespit edilmiş vitamin ve mineral eksikliği olanlar, vejetaryenler, bağışıklık yetersizliği olanlar, kısa zaman içerisinde enfeksiyon geçirenler, uzun süreli bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar, kronik hastalığı olanlar, diyaliz hastaları, emziren ve gebe kadınlar, menopoz dönemindeki kadınlar, büyüme döneminde olan çocuklar, yaşlılar ve gençlerde bebekler ile bağırsak ve mide hastalıkları olan kişilerin vitamin ve mineral ve kullanması gereken kişiler arasında bulunduğu ifade edildi.