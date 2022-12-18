Galatasaray'dan ara transfer bombası! Dünya basını bunu konuşuyor! Taraftar çıldıracak

Sezon başında Mertens, Icardi, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom, Avrupa futbolunun potansiyeli yüksek ismi için harekete geçti. İtalyan devi Milan’da forma giyen Fransız yıldız, Galatasaray’ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İtalyan medyası da Milan forması giyen Yacine Adli’nin Galatasaray’ın radarında olduğunu belirtti.



İtalyan medyasında flaş iddia ile ilgili olarak, “Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli hakkında en son bilgi isteyen takım Galatasaray oldu. Her türlü çözüm değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda Türk kulübünden teklif gelebilir” ifadelerini kullanıldı.

İtalyan temsilcisi Milan, Adli için 2021 yılında Bordeaux’ya 8.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Genç yıldız için şimdiye kadar ödenen bonservis bedeli ise toplam 14 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Adli 8 ve 10 numara oynuyor. Fransa dışında Cezayir pasaportu da bulunan genç yıldız sadece Galatasaray’ın değil Avrupa’nın dev kulüplerinin de listesine girmiş durumda.

Bu sezon İtalya Ligi Serie A’da 4 maçta 114 dakika görev alan Yacine Adli’nin gol ve asisti bulunmuyor. Kariyerinde 141 karşılaşmada görev yapan genç yetenek, 11 gol atarken 18 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 46 maçta 15 gol attı.

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