Milyonlarca çalışana müjde bu sabah geldi! Tazminat veriliyor! SGK'ya dilekçe vermeniz yeterli

SGK'ya dilekçe vermeniz yeterli... Milyonlarca çalışana müjde bu sabah geldi! Tazminat veriliyor! Bütün bu haklar içerisinde işçilerin en çok bilmeleri gereken haklar arasında işe geri dönme hakkıdır. İşçinin işten çıkarılması ile birlikte tekrar çıkarıldığı işe dönme hakkının bulunması söz konusu olmaktadır. Bu hakkın ne şekilde ve nasıl alınacağı konusunda işçinin bilgilendirilmesi gereken bir durumdur.

180 Gün Çalışana Bu Haklar Veriliyor!

Bir işyerine sigortalı olarak giriş yaptıysanız ve burada 6 ay çalışmanız varsa burada çeşitli haklar kazanmış olursunuz. İşçiler için sunulan bu haklar arasında gerekçesiz işten çıkarılmama bulunmaktadır.

Şayet işten gerekçesiz bir şekilde çıkarılma varsa işçinin işe geri dönme hakkı bulunmaktadır.

İşçi şayet işyerine geri dönmek istemezse bu durumda yapması gereken 8 aylık alması gereken tazminat maaşını almak için başvurmasıdır. Bu başvuru ile birlikte bu 8 aylık tazminat maaşı cebinizde olacak.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Genellikle kıdem tazminatı çalışanın işten çıkarılması halinde işveren bağlamında ödenen bir tazminat türüdür. Fakat işten çıkarılmayan hem de istifa ederek işten ayrılan birtakım çalışanlar da kıdem tazminatı alabilmektedirler. Kadın çalışanlara kıdem tazminatı bağlamında özel bir hak verilmiştir. Buna göre evlendikten 1 senelik süre zarfında istifa eden çalışan bayanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Erkek çalışanlar ise askerlik bağlamında işten ayrıldıklarında şayet kıdem tazminatını hak etmişlerse bu ödemeyi işverenlerinden talep edebiliyorlar. Hem de bayan ve erkek çalışan farketmez emekli olmak bağlamında işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkı verilir.

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