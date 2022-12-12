Galatasaray’a transferde kahreden haber geldi! O oyuncu yalan oldu!

O oyuncu yalan oldu! Galatasaray’a transferde kahreden haber geldi! Cuellar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cimbom ile anılan Kolombiyalı futbolcuya Güney Amerika’dan da talip çıktı.

VASCO DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Kariyerine Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibinde devam eden 30 yaşındaki Cuellar'ın Brezilya ekibi Vasco da Gama’nın oyuncu profiline uyduğu ve futbolcu için yakın zamanda bir teklif yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

ARABİSTAN’DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

2019’dan beri Suudi Arabistan’da bulunan futbolcunun 96 maçta forma giydiği ve henüz gol atamadığı dikkati çekti. Cuellar, bu sezon 6 maçta 540 dakika süre aldı. Futbolcunun Arabistan’dan ayrılmak istediği konuşuluyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Bu arada futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre; 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek. Cuellar’ın bonservisi için ise kulübünün 6 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor.

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