Akbank hesabı olanlar dikkat! 3 Gün süre kaldı! (Akbank hesabı olanları ilgilendiriyor) 

Akbank banka hesabı olan vatandaşlar, 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu bankanın yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanabilecek ve 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 30000 TL kadar kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilmekte.

Akbank'tan kredi başvurusu hesabı olanlar nasıl yapabilir?

Akbank, hesabınız varsa hemen, Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak, Akbank Direkt İnternet bankacılığı şifresi alabilir, cep telefonunuza indirmiş olduğunuz mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu onay alması durumunda ise banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarın, şubelere gitmeden hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir.

Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuruda, özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapacak olan vatandaşların bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi isteniyor. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasıyla birlikte en yakın Akbank şubesine giderek, 30000 TL'ye kadar kredi alabiliyor.