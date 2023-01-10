Fenerbahçe ve Beşiktaş o oyuncu için kapıştı! Menajeri İstanbul'da! Hadi hayırlısı

Ligin iki ağar topu Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek için yarış halinde. İki yıldız, marka bir golcü alarak taraftarını sevindirmek istiyor.

JESUS DERBİ SONRASI İŞARETİ VERDİ

Süper Lig’in dev ekiplerinden Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile evinde oynadıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada transfer isteğini kamuoyuyla paylaştı. Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya gelecek olan Portekizli teknik adamın yönetimden iyi bir golcü alınmasını şart koştuğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar oynadığı 13 lig maçında rakip fileleri 36 kez havalandırdı. 2.7 gol ortalaması yakaladı. Ancak daha sonra oynadığı 4 maçta 6 gol attı. Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını es geçen Fener, Hatay ve Antalya fileleri havalandırdı. Gol ortalaması düştü. Jorge Jesus da son haftalarda gol yollarında yaşanan kısırlığı aşmak için yönetimden transfer istedi.

BİR TEK O

Fenerbahçe forvetlerinden Serdar Dursun’un takımdan ayrılması söz konusu… Enner Valencia, Dünya Kupası sonrası sakatlığı nedeniyle bir türlü takıma adapte olamadı. Joshua King ise istikrarsız görüntüsüyle bir türlü teknik heyete güven vermiyor. Fenerbahçe’de Jorge Jesus Michy Batshuayi dışında diğer santrforların performansından genel olarak memnun değil.

FORVET ALACAK

Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Beşiktaş ise sezon ortasında kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek zorunda. Çünkü elinde santrfor olarak sadece Cenk Tosun ve Jackson Muleka kalacak. Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst’un İngiliz devi Manchester United ile anlaşması artık an meselesi… Hollandalı yıldızın boşluğu ise marka bir golcüyle doldurulmak isteniyor.

MENAJERİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın golcü transferi için bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde ise transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar’ın yeniden Süper Lig’e dönme ihtimali bulunuyor. Tecrübeli golcünün menajeri Pini Zahavi’nin İspanya’dan bir takımla görüştükten sonra Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Zahavi’nin Türkiye’de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ve transfer şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi.