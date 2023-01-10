Peugeot ÖTV muafiyetli araç listesine göre Ocak 2023 fiyatları açıklandı! O model 299,529 TL...

Peugeot’un engelli araç listesinde bulunan modellerin uygun fiyatlı olanları engelliler için çok büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Sıfır fiyatına satışa çıkarılan bu engelli araçları içinde 299,529 TL olan modeller bulunuyor.

Engelli Peugeot Araçların Özellikleri

2023 yılı için satışa çıkarınla Peugeot Rifter modellerin hepsinin 1.5 litrelik 4 silindirli dizel motor taşımaktadır. Peugeot Rifter, 100 ya da 130 beygirlik iki seçenek sunmaktadır. Active, Allure ve GT donanım seviyelerinde satılan Rifter hem otomatik vitesli hem de manuel vitesli olarak satşa sunulmaktadır.Manuel modeller 6 ileri vitesli, otomatik modeller ise 8 ileri viteslidir. 2023 yılında satışa sürülen tüm Peugeot Rifter modelleri ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek fiyat aralığındadır.

Peugeot 2023 Engelli Araç Fiyat Listesi

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5: 299,529 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 PureTech 100hp EAT8: 368,889 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 370,556 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 407,500 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 445,833 TL

Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 483,056 TL

Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 518,056 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp 6MT: 427,778 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 472,778 TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 490,278 TL

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 513,889 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 518,889 TL

2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack: 536,389 TL

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