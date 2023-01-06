Fatih Terim'in ilgisini çekmişti! Genç yıldız Avrupa yolcusu!

Transferde adı yakın dönemde Fenerbahçe ile anılan genç golcünün geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.

BERTUĞ'UN İLK TERCİHİ AVRUPA

20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım, kariyerine şu anda Süper Lig ekibi Hatayspor'da devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek.

3 ÜLKEDEN İZLEDİLER

Babası da eski bir futbolcu olan Bertuğ Özgür Yıldırım'a Avrupa'dan 3 ülkeden yakın takip söz konusu. TAKVİM'in elde ettiği bilgiye göre; futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

1.86 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor. Bertuğ Yıldırım'ın, kulübü Hatayspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

FATİH TERİM'İN İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Bertuğ Yıldırım, Sarıyer'de forma giydiği dönemde oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş da gündemine almıştı. Yaklaşık 3 sene önce Galatasaray'da teknik direktör koltuğunda Fatih Terim otururken, Cimbom oyuncuyla ilgilenmiş ancak; transfer süreci devam etmemişti.

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