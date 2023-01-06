İşsiz olup iş arayanlara 650 TL, iş bulanlara 2.450 TL ödeme yapılacak! PTT şubelerine gidenler ödemesini alabilecek

PTT şubelerine gidenler ödemesini alabilecek... İşsiz olup iş arayanlara 650 TL, iş bulanlara 2.450 TL ödeme yapılacak! Bu ödemeler aylık olarak yapılmaktadır. İş arayanlara 650 TL, iş bulan kişilere ise 2.450 TL olarak ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler PTT tarafından yapılmaktadır. İşsizlik maaşı olarak adlandırılan bu maaşı SGK çalışanı olan ve işsiz kalanlar alabilmektedir.

PTT Ödemeleri İçin Şartlar Nelerdir?

PTT tarafından yapılan bu ödemeleri almak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

· TC. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile PTT'den alınmaktadır

· Para ödemesi öncesinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruda 30 gün sınırı bulunmaktadır

· Ödemeler 6 ay ile 10 ay arasında değişen sürelerde yapılmaktadır

· Çalışma süresi uzadıkça ödeme alınan zaman da artmaktadır

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan herkes belli şartların taşınması koşulu ile işsizlik maaşından yararlanabilmektedir.

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar başvurduktan sonra en az 6 ay ödeme alabilmektedir. İşsizlik maaşı ödemeleri bakanlık tarafından öne çekilmediğinde her ayın beşinde yatırılıyor. Vatandaşlar nüfus cüzdanı ile paralarını çekebiliyor.

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