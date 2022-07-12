Euro 2022: Bu Yaz Dikkat Etmeniz Gereken Oyuncular Kimler?

Dikkat edilmesi gereken yıldızlar kimlerdir? BBC Sport, bu yaz ülkeleri için büyük etkisi olabilecek 10 oyuncu seçti.

Ada Hegerberg (Norveç)

26 yaşındaki forvet Ada Hegerberg, Norveç'te kadın oyunculara saygısızlık olarak gördüklerini protesto etmek için daha önce uluslararası futboldan istifa ederek 2018'de ilk Ballon d'Or'u kazandı. Halihazırda altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, yedi Fransız lig şampiyonluğu, beş Fransa Kupası ve bir Norveç Kupası kazanmış olan en madalyalı futbolculardan biri.

Vivianne Miedema (Hollanda)

25 yaşındaki Arsenal forvet oyuncusu Vivianne Miedema, Hollanda'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu ve Euro 2017'yi kazanan ve 2019 Dünya Kupası finaline ulaşan kadronun bir parçasıydı. Biri Arsenal ile, ikisi Bayern Münih ile olmak üzere üç yerel lig şampiyonluğu kazandı. Aynı zamanda Kadınlar Süper Ligi'nin rekor golcüsü ve 15 yaşında, Eredivisie'de ilk kez forma giyen en genç oyuncu oldu.

Lena Oberdorf (Almanya)

20 yaşındaki Wolfsburg orta saha oyuncusu Lena Oberdorf, henüz 17 yaşındayken 2019 Dünya Kupası için Almanya kadrosuna çağrıldı ve aynı zamanda Almanya'nın 2017'de 17 yaş altı Euro'yu kazandığında Turnuvanın Oyuncusu seçildi.

Lauren Hemp (İngiltere)

21 yaşındaki Manchester City kanat oyuncusu Lauren Hemp, 2020'de kazandığı FA Cup madalyasına ek olarak Lig Kupası unvanını aldıktan sonra bu sezon rekor dördüncü Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. İngiltere'de 21 maçta yedi gol attı.

Wendie Renard (Fransa)

31 yaşındaki Lyon defans oyuncusu Wendie Renard, rekor 14 Fransız ligi şampiyonluğu ve sekiz Avrupa Kupası kazandı ve kulüp ve ülkenin kaptanı. Mayıs ayında Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan ilk oyuncu olurken, aynı zamanda on yılın uluslararası kadın takımında da yer aldı ve FifPro World XI'de altı kez yer aldı.

Fridolina Rolfo (İsveç)

28 yaşındaki Barcelona forveti Fridolina Rolfo, üç farklı kulüple bir lig şampiyonluğu kazandı ve 2021'de İsveç'te Yılın Oyuncusu seçildi. Ayrıca İsveç ile iki Olimpiyat gümüş madalyası ve bir Dünya Kupası bronz madalyası kazandı.

Rachel Furness (Kuzey İrlanda)

34 yaşındaki Liverpool orta saha oyuncusu Rachel Furness, Kuzey İrlanda'nın tüm zamanların önde gelen golcüsü ve ilk büyük turnuvaya katılma kalifikasyonlarında önemli bir rol oynadıktan sonra 2021'de NI BBC Yılın Spor Kişiliği ödülüne layık görüldü.

Caroline Graham Hansen (Norveç)

27 yaşındaki Barcelona orta saha oyuncusu Caroline Graham Hansen, Norveç'in Euro 2013 finaline ulaşmasıyla gençliğinde önemli bir rol oynadı. Sekiz yerel lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı.

Pernille Harder (Danimarka)

29 yaşındaki Chelsea forveti Pernille Harder, Wolfsburg'dan batı Londra'ya taşınmasının ardından 2020'de dünyanın en pahalı kadın futbolcusu oldu. İki kez UEFA Yılın Oyuncusu seçildi, altı yerel lig şampiyonluğu kazandı ve iki kulüple Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. 2018'de Ballon d'Or için ikinci oldu.