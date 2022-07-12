Şampiyonlar Ligi: Tanıklar Paris Finalinin Kaosu Hakkında Yeni Sorular Soruyor

Paris'teki Şampiyonlar Ligi finalindeki kaos, BBC soruşturması sırasında toplanan bilgilere göre taraftarların hayatlarını tehlikeye atan bir dizi başarısızlıktan kaynaklandı. UEFA'nın dijital biletlerinde ve kötü eğitimli komiserlerde yazılım hataları olduğuna dair kanıtlar duydu; her ikisi de Fransız makamlarının iddialarıyla çelişiyor.

Hükümet bakanları ve maç yetkilileri şimdiye kadar kaostan Liverpool taraftarları arasındaki sahte kağıt biletleri, bir ulaşım grevini ve Stade de France'a giren yerel baş belalarını suçladılar.

Ancak cevaplamaları gereken daha derin sorular var: geçerli biletlerin neden işe yaramadığı; yönetilemez kalabalıklarla karşılaşan komiserlerin profili hakkında; ve politikacıların baş belası sahaya inmeden çok önce angajmanı hakkında.

Deneyimli bir BT mühendisi olan Steve Golley, ortağı Selina ile 28 Mayıs'ta stadyumun G Kapısı'nın dışındaki kalabalığın içindeydi.

Oradaki bekletmenin sahte kağıt biletlerden değil, Uefa'nın mobil uygulamasındaki dijital biletler için QR kodlarındaki sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Bölge, omuz omuza insanlarla doluydu” dedi. "Birçok insanın telefonlarını kaldırarak uygulamada QR kodlarını almaya çalıştığını görebiliyordum. Partnerimin QR kodu etkindi ve çevremdeki onlarca kişi arasında gördüğüm tek QR koduydu. Benimki olmadı."

Fransız bakanlar ve maç yetkilileri, geçen ay turnikelerde 2500 civarında tespit edildiğini söyleyerek, oyunda 30.000 sahte bilet tahminlerinden geri adım attılar. Ancak bunların normal standartlara göre hala çok yüksek olduğunu ve kafa karışıklığında kilit rol oynadığını iddia ediyorlar.

Maç organizatörleri, bir Senato soruşturmasına, "sahte olmayan" olduğu iddia edilen dijital biletlerle ilgili herhangi bir sorunun, taraftarların talimat verildiği gibi Bluetooth'larını açmamasından kaynaklandığını söyledi.

Birkaç uygulamayı kendisi programlamış olan Steve, mektuba verilen talimatları izlediğini, ancak turnikelerden bileti taramak için gereken QR kodunun görünmediğini söyledi.

"Sanırım uygulamanın kendisinde bir sorun var" dedi. "Maçtan birkaç gün önce yaptığı son güncelleme bağlantı sorunlarını çözdü. Maça geldiğimizde bağlantı sorunları yaşadık."

Avrupa Futbol Taraftarları derneği başkanı Ronan Evain, stadyumun her iki tarafındaki turnikelerden geçerli biletlerin taranmasında bir sorun olduğunu kabul ediyor.

Ronan, "Real Madrid tarafında saat 18.30'da şimdiden büyük kuyruklar oluştu" dedi. "Birçok insanın biletleri üç, dört, beş kez taramak zorunda kaldığına tanık oldum. Dolayısıyla benim yorumum, turnikelerde bir sorun olduğu ve uygulamanın [taramasında] özel bir sorun olduğu yönünde."

Ancak Liverpool tarafındaki turnikelerdeki yoğun tıkanıklıkların, büyük ölçüde, salonun güney girişindeki rampa üzerindeki kalabalık baskısını azaltmak için ön bilet kontrollerinin daha geriye ertelenmesi kararıyla tetiklendiğini söyledi.

Ronan, bu ilk kontrol noktalarında, komiserlerin dijital biletleri bir tokatlama kartıyla etkinleştirmeleri gerektiğini açıkladı.

"Liverpool tarafında bu çek kaldırıldığı anda, pek çok taraftar turnikelere aktif bir bilet olmadan geldi" diye devam etti ve "biletin, komiserler tarafından [her seferinde] 10-15 saniye süren manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyordu" dedi. "

Turnikelerin etrafındaki durum o noktada "zaten çok karışık" dedi ve biletlerin aktif hale getirilmesi için uzun süre beklemek işleri daha da kötüleştirdi.