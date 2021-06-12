DSÖ Açıkladı! Aşı Yaptırdıktan Sonra Maske Çıkarılabilir Mİ?

Yeni tip korona virüs aşısı yapılması ardından maske takılmasının devam etmesi gerektiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, merak edilen konuya netlik kazandırdı. İstenilen durumun virüsün bulaşmasını azaltmak olduğunu ifade eden Harris, aşıların var olan bulaşı önleyip önleyemeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bilmediğimizi söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, korona virüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

Yapılan açıklamalarda mevcut aşıların virüs bulaşması durumunda ciddi hastalıkları ve ölümü önlemede çok iyi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, maske konusunda da iki doz aşı yaptıranların maskelerini takmaya devam etmeleri gerektiği söylenildi. Harris, maske takmanın kalabalık, kapalı ve yakın temasta olunan alanlarda bulaşmayı önlemekte güzel sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Harris, yapmış olduğu açıklamalarda maske takılmasının korona virüsün bulaşma riskini azaltacağına işaret etti. Diğer taraftan, virüsün yayılmasını engellemek için ise sadece maske takmamın yeterli olmayacağı da belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, kalabalıklardan ve kapalı alanlardan kaçınılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, odaların havalandırılması ve dışarı çıkıldığı zaman her türlü önlemin alınması gibi tüm genel halk sağlığı önlemlerine riayet edilmesi konusuna vurguda bulundu.

Bilim insanlarının aşıların bulaşmayı azaltmaya yardımcı olup olmayacağını henüz bilmediğini ifade eden Harris, aşıların yardımcı konumda olduğunu fakat her şeyi yapmadıklarını düşündüklerini açıkladı. Bu sebeple vatandaşlardan diğer önlemlerin alınmasını istediklerini belirtti.

Gerçekleşen konuşmada dünya genelinde uygulanan aşı miktarı da belirtildi ve sonuçlar dikkat çekti. Dünya genelinde 2,16 milyar doz Kovid-19 aşısının uygulandığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, toplam vaka sayısının 174 milyona, ölü sayısının ise 3,8 milyona ulaştığını duyurdu.