Chris Kyle kimdir? Chris Kyle neden öldü?

Efsane ve Ramadi Şeytanı lakaplarıyla meşhur Chris Kyle, ABD savanma Bakanlığı verilere göre 160 üzerinde Irak'lı direnişçiyi öldüren, deniz kuvvetlerinde görev yapmış Amerikalı keskin nişancı.

Chris Kyle kimdir?

8 Nisan 1974 ABD Teksas doğumlu olan Shris Kyle, 2002 yılında Taya Kyle ile evlendi ve 2 çocuğu bulunuyor.

2013 yılında ölen Routj Kyle ölümü ise hem merak konusu oldu.

Chris Kyle nasıl öldü?

Kyle, 25 yaşındaki Eddie Routh tarafından öldürüldü. Poligonda kendisini yeniden silaha alıştırmak için yardım ettiği kişi tarafından öldürüldü.