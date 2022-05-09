Dijital Göz Yorgunluğu Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Uzmanlar, bilgisayar ve cep telefonu kullanımının artık yaşamın bir parçası olduğunu ve dijital göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirtmiştir. Gözlerin rahatlatılması gerektiği konusuna da vurguda bulunan uzmanlar konu hakkında merak edilenleri ve detaylı bilgileri okuyucular ile paylaşmıştır.

Dijital cihazlarla ilişkili göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, gün içerisinde dijital cihazlar saatlerce kullanıldığında gözlerin yorulduğunun, ağrıdığının ve görüşün bulanıklaştığının fark edilebilir olduğunu anlattı. Bunun yanı sıra, böyle bir durumda gözlerin acımasının, yaşarmasının ve kurumasının da meydana gelebildiği ifade edildi. Söz konusu göz yorgunluğunun yazarken, okurken ya da uzun süre boyunca dikiş dikmek gibi yakın mesafeli işler yaparken karşılaşılabilen belirtilerden farklı olmadığı da söylenildi.

Gözleri rahatlatmak için göz kırpmanın gerekli olduğunu belirten Op. Dr. Küçüködük, normal şartlar altında insanın bir dakika içerisinde yaklaşık olarak 15 kez göz kırptığını ifade etti. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre dijital ekranlı cihazları ve bilgisayarları kullanırken insanlar bir dakika içerisinde 5 ila 7 defa göz kırpmaktadır.

Op. Dr. Küçüködük, gözün ihtiyacını nemi yüzeyde tutma yöntemi olarak belirtti ve göz kırpmak için mümkün olduğu kadar bilinçli bir çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Gözlerin kuru hissedildiği sırada ise yenilemek adına suni gözyaşının kullanılması gerektiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Saatlerce bilgisayarda çalışanlar için bilgisayar gözlüğü kullanmanın göz yorgunluğunu azaltacağını açıklayan Op. Dr. Küçüködük, söz konusu bu gözlüklerin ekran mesafesine odaklanmaya imkan tanıdığını paylaştı.

Aynı zamanda, dijital cihazlarda bulunan ekranların genel olarak çok fazla parlamaya sahip olduğu açıklandı ve bu parlamayı kesmek adına mat ekran filtresinin kullanılması gerektiği söylenildi. Bunun yanı sıra, ekranın hafifçe aşağı bakacak ve göz dümdüz yukarı ya da ileri bakmayacak şekilde konumlandırılması gerektiği açıklandı.