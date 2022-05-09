Cilt Nasıl Yenilenir?

Cildi yenilemenin 6 etkili yolunu anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi Karahan, cildi besleyici özelliğe sahip bazı yağları da sıraladı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Dondurucu kış koşulları ile iki seneyi aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemisinde maske kullanımının cildi oldukça yıprattığı belirtildi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, doğanın kendisini yenilenmeye başladığı bahar mevsiminin, cildi yenilemek için de ideal bir zaman olduğunu açıkladı. Son iki senedir cilt problemlerinde büyük bir artış yaşandığına dikkat çekildi fakat bahar mevsiminin fırsat bilinerek doğanın kendisini yenilemesi gibi etkili ve basit yöntemler ile cilde ışıl ışıl bir görünümün gelebileceği ifade edildi. Diğer taraftan cildi yenilemek istenirken doğal olduğu düşüncesi eşliğinde her ürünü yüze sürmekten kaçınılması gerektiği belirtildi. Bu şekilde bir davranış sonucunda ciltte tahriş sorununa ve alerjik durumların yaşanmasına yol açılabileceği ifade edildi.

Sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşmak için düzenli cilt bakımının olmazsa olmaz olduğu ifade edildi ve akne gibi sorunların da düzenli yapılan cilt bakımı ile azaltılabileceği bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan, cilt bakımı ile birlikte kesinlikle destekleyici bir tedavinin de gerekli olduğu söylenildi. Doktorun kişiye özel olan cilt tipine uygun olarak tavsiye edeceği yağ bazlı temizleyici ile cildin arındırılması ve ardından su bazlı biri temizleyici ile temizlenmesi gerektiği açıklandı.

Kaliteli ve yeterli uykunun da cildi hızlı bir şekilde yenilediği yönünde dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Gece televizyon başında uyumanın zararlı olduğu, mutlaka yatak odasında yatılması gerektiği ve odanın karanlık, havadar ve yeterli ısıda olmasına dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Hazır gıdaların ise insülin direnci ile beraber akne sorunlarını artırabileceği belirtildi ve hazır gıda yerine mevsime uygun sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiği tavsiye edildi.