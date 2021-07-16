Biontech Aşısının Yan Etkileri Kaç Gün Sürer?

Türkiye'de Sinovac ve Biontech aşılarının uygulanmasına devam edilirken Biontech aşısının yan etkisinin ne kadar sürdüğü de merak konusu oldu ve konu hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşlar Biontech aşısının koruma oranını öğrenmek için internete başvururken detaylı bilgilere de ulaşıldı. Peki Biontech aşısının koruma oranı nedir?

Koronavirüs ile mücadele sürecine devam edilirken Biontech aşısının kimlere yapılabileceği ve Biontech aşısının yan etkileri merak konusu oldu. Covid- 19'da karşı geliştirilen Biontech aşısının ülkemizde da uygulanılmasına devam edilirken vatandaşlar da koronavirüs aşının yan etkisinin ne kadar süreceğini merak etti.

İlgi çeken konu hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı aşıya bağlı olarak koronavirüs kapmanın mümkün olmadığını belirtti. Aşının yapılması sonrasında 3- 5 günlük bir süre ardından koronavirüs belirtilerini gösteren ve testi pozitif çıkan vatandaşların mevcut olduğu açıklandı.

Vatandaşların şikayetlerini dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri gerektiği söylenildi ve Biontech aşısında Sinovac aşısına göre daha fazla yan etki görüldüğü açıklandı. Fakat kişide iki gün üzerinde görülen şikayetler artış gösteriyorsa ve halsizlik, ateş, eklem ağrıları daha belirgin bir hal alıyorsa ve tabloya tat kaybı, koku kaybı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve ishal gibi belirtiler bekleniyorsa PCR testi yapılması gerektiği söylenildi. Biontech aşısının koruma oranı ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Merak edilen bir diğer konu olarak Biontech aşısının koruma oranı hakkında 3. aşama klinik denemelerin sonuçlarına göre