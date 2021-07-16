Başkan Erdoğan'dan Müjde Geldi, Bankaları Uyardı ve Bankalar 100.000 TL Kampanya Yaptı, Son Dakika Flaş Haber

Son Dakika Flaş Haber. Başkan Erdoğan'dan Müjde Geldi, Bankaları Uyardı ve Bankalar 100.000 TL Kampanya Yaptı, Bankalardan 100.000 TL kredi alabileceksiniz. Hangi bankalar bu kampanyaya başladı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı görüşmede bankaların kredi vereceğini duyurmuştu. Özel ve kamu bankaları bu duyuru sonrasında kendilerine özel kampanyalar hazırladılar.

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacağınız bankaları sizlere vermeden önce bu bankalardan nasıl onay alacağınızdan bahsedelim. Kredi onayı almak istiyorsanız daha önceki banka çalışmalarınızın iyi olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu bankadan kredilerine kredi notu yüksek olması durumunda kullanabilecektir. Ayrıca 100.000 TL kredi kullandığınızda bu krediyi ödeyebilecek bir gelir belgesine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda hangi bankalar üzerinden 100 bin TL kredi kullanabilirsiniz. Bunun bilgilerini vermek istiyoruz.

Odeabank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin Odeabank üzerinden bu işlemleri yapacağını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu en yakın Odeabank şubesine kimlik ve gelir belgesi ile gittikten sonra yapabilmektedir. Ayrıca bu bankadan 100.000 TL için ipotek karşılığı kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka size hemen değerlendirme sonucunu söyler ve onay almanız durumunda da 100 bin TL'ye kadar bu bankadan hesabınıza parayı atabilirsiniz.

Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine gitmeleri gerekiyor. Kamu Bankası olmasından dolayı bu bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi de götürmeniz gerekli. Sigortalı olan kişilerin en az 6 aylık sigortalarının düzenli olarak yatmış olmasını ekranda göreceklerdir. Eğer yeni bir işe başladıysanız maalesef Ziraat Bankası sizlere kredi onayı vermez. Kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme sonucu hemen sizlere söylenir ve onay olmanız durumunda da 100.000 TL kredi kullanırsınız. 36 ay vadeli olarak verilen bu krediler de 3 ay erteleme imkanı da Ziraat Bankası üzerinden verilmektedir.

Şekerbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL kredi başvurusu için de şubelere gitmeniz gerekiyor. Size en yakın banka şubesine gittiğinizde hemen kredi başvurunuzu yapabilir ve onay alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Şekerbank özellikle emekli olan kişilerin kredi notu düşük olması durumunda diğer bankalardan kredi alamıyorsa Şekerbank 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi vermektedir. Verildiği bu krediler de 100.000 TL için diğer banka borçlarını da kapatmanız istenecektir.

Şekerbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra 100.000 TL borçlarınızı kapatarak tek bir bankaya ödeme kolaylığı da sağlayabilirsiniz. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek bu kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. 100.000 TL kredi kullandığınızda en fazla 36 ay vade yapabiliyorsunuz. Bankaların ihtiyaç kredilerinde en fazla verdiği vade rakamı 36 aydır. Sizde 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, Şekerbank aradığınız banka olabilir. Bankanın kredi detayları hakkında bilgileri resmi internet sitesinden de öğrenebilirsiniz.