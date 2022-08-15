Beşiktaş'tan Yasin Kol Açıklaması: Onu İstemiyoruz

Dün akşam yaşanan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol ile ilgili önemli ifadeler kullanıldı ve Beşiktaş, açıklamasıyla spor gündeminin üst sıralarında yer aldı. Beşiktaş, Yasin Kol’u maçlarında görmek istemediğini ifade ederken konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi. Beşiktaş resmi sitesinden önemli bir açıklamada bulundu ve bu sezon hiçbir maçlarında Yasin Kol’un kasıtlı kollarını görmek istemediklerini belirtti. Sizler için haberimizin devamında Beşiktaş'ın yapmış olduğu Yasin Kol ile ilgili resmi açıklama ile ilgili merak edilenler ve detaylı bilgileri haberimizi devamında yazdık. Peki Yasin kol kimdir, kaç yaşında?

Dün akşam Beşiktaş ile Alanyaspor maçı 3- 3 beraberlik ile bitti ve maç sonrasında orta hakem Yasin Kol yönetim tarafından eleştirilere maruz kaldı. Dün akşam 3-0 öne geçtiği maçı beraberlik ile bitiren Beşiktaş spor gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre Yasin Kol’un yönetimi ile ilgili sert ifadeler kullanıldı ve orta hakemi tekrar maçlarda görmek istemedikleri yazıldı.

Yasin Kol hakkında yayınlanan resmi açıklamaya göre 2022-2023 futbol sezonunun 1. haftasında sahada yapılan Yukatel Kayserispor maçına hakemlik bile yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atamış olan Merkez Hakem Kurulu’nun niyetlerinden şüpheye düşmelerine neden olduğu ifade edildi. Corendon Alanyaspor maçının ise sezonun 2. haftasında deplasmanda oynandığı hatırlatıldı ve bu maçın Türk futbol tarihine hakem yönetimi sebebiyle yeni bir kare leke olarak geçtiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Maç boyunca defalarca maçın hakemi olan Yasin Kol’un kollarının sonuca etki eden ve 3 puanlarını gasp eden kararlara işaret ettiği yazıldı. Bu kolların haklarına kastettiği yazıldı Beşiktaş, dikkat çeken konu hakkında yapmış olduğu resmi açıklamada hakemin ya da kimsenin emeklerini ve alın terlerini gasp etmesine izin vermeyeceklerini bilirdi. Haklarını her mecrada sonuna kadar savunacaklarını yazan Beşiktaş, gündemde yer aldı.

Hakem Yasin Kol’un dün skandal kararlara imza attığını ifade eden Beşiktaş hakemi bu sezon içerisinde Kol’u hiçbir maçlarında görmek istemediklerini de anlattı. Beşiktaş Türk futbolunda kaos yaratma amacında olan hiç kimseye bugüne kadar izin vermediklerini ve bundan sonra da izin vermeyeceklerini belirtirken tavırlarının adaletsizliğe olduğunu yazdı. Kaybetmeleri ve kazanmaları durumunda sonuçlardan bağımsız olarak Beşiktaş'ın adaletsizliğin karşısında durmaya devam edeceği belirtildi. Beşiktaş hakem Yasin Kol ile ilgili neler söyledi, hangi açıklamalar yapıldı?

Konu hakkında başkanları Sayın Ahmet Nur Çebi'nin pek çok kez yapmış olduğu açıklamalar hatırlatılarak Çebi’nin genç hakemlerinin önünün açılmasını savunduğu ve gizli ajandası olmayan hakemlerin hata yapacaksa yapsın dediği yazıldı. Bu açıklama ile genç hakemlerin liyakat sahibi ve iyi eğitimli olmalarının gerekliliğinin de vurgulandığı belirtildi. Hakemin dün sahada izlenmesi ardından niyetinden ve liyakatından şüphe ettiklerini ifade eden Beşiktaş kendisinin maçı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin yanıtını da Merkez Hakem Kurulu’ndan beklediklerini yazdı.

Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konu ile ilgili takibi sağlayacağı ile ilgili bir duyuru yapıldı. Tüm unsurları ile beraber Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün haksızlık karşısında dimdik durmayı sürdüreceği ve her zaman yaşandığı gibi bu sezonda şampiyon olmak adına emin adımlar ile ilerleyeceği söylenildi.