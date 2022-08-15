YKS 2022 Tercih Sonuçlarına Nereden Bakılır? Sorgulama Ekranı, Üniversite Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Bir süredir merak edilen YKS 2022 tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca üniversite adayı sonuçları görmek için sorgulama ekranına ulaştı. Günlerdir adaylar “YKS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor ve konu hakkında araştırmalar yapıyordu. Sabah saatlerinde önemli bir açıklamada bulunan ÖSYM, YKS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını ifade etmiş ve üniversiteye yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıklamıştı. Sabah saatleri itibariyle bu gelişme ile ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde YKS tercih sonuçları hakkında bir yoğunluk yaşandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından aktarılmış olan bilgiye göre bu sabah açıklanarak adayların bilgisine sunuldu. Adayların aileleri ile üniversite hayali kuran öğrenciler uzun bir süredir merak ve heyecan içerisinde bekledikleri tercih sonuçlarını takip etti. Tercihler ağustos ayı sonlarında sona ermiş ve sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmıştı. Peki YKS 2022 yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden bakılır?

Yükseköğretim kurumları sınavı 2022 yerleştirme sonuçlarının öğrencilerin bilgilerine sunulması ardından YÖK başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. YÖK başkanı Erol Özvar açıklanan sonuçların adaylara hayırlı olmasını dilerken gençleri tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Özvar, YÖK’te veriye dayalı olarak attıkları adımların meyvesini verdiğini yazarken kontenjanlar hakkında da önemli bir bilgi paylaşımında bulundu. Yükseköğretim Kurumları’nın kontenjanlarının KKTC üniversiteleri hariç olmak üzere %99'unun olduğu ifade edildi.

Yükseköğretim Kurumları’nın KKTC üniversiteleri haricinde boş kontenjanlarının geçtiğimiz sene 164.000 civarında bulunduğunu ve bu sene de bu sayının 13.000 oranına kadar düştüğü belirtildi. YKS'de barajın kaldırılması ile sınav süresinin uzatılması gibi yapılanların öğrencilere üniversitelere daha ulaşılabilir bir hale getirdiğini ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Sonraki senelerde kamu kaynaklarının etkin kullanımı adına daha kapsayıcı bir sisteme geçeceklerini ifade eden Özvar planlamalara devam edecekleri konusuna da vurguda bulundu.

Eleyici ve rekabetçi bir sistemin bulunması sebebiyle öğrencilerin niteliği ile ilgili bir kaygının bulunmaması gerektiğini ifade eden Özvar, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarından açıklanan verilere göre gözlemlerini paylaştı. 2 milyon 900 binden daha fazla aday arasından 850.000 öğrencinin açık öğretim haricinde yerleştiği yönünde ifadeler aktarıldı. Yerleşen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu olarak daha nitelikli eğitim almaları ve daha iyi koşullarda okumaları adına planlamalarına devam ettikleri ve sistemi tüm yönleri ile ele alarak iyileştirmeye çalıştıkları söylenildi.

Öğrenciler 2022 YKS sonuçlarını açıklanması sonrasında başarı ve puan sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirmiş ve üniversiteye kayıt hakkı kazanmak için beklemişti. Adaylar bir Yüksek Öğretim Kurumu ve bölümüne yerleşmeleri ardından sonuçlarını öğrendi.

Üniversite Kayıt İşlemleri Ne Zaman Yapılacak, Üniversiteye Ne Zaman Kayıt Yapılır?

Konu hakkında beklenen açıklamaya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerçekleştirildi ve 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında üniversiteye kayıt işlemlerinin gerçekleşeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra 22 ile 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında elektronik üniversite kayıtlarının alınacağı yönünde bilgiler de paylaşıldı.

Kayıt olmak için belirtilen belgeleri tamamlayan ve kayıt hakkı kazanan adayların ilgili üniversitelere kayıt sürekli içerisinde başvurmalarının zorunlu olduğu ifade edildi. Diğer taraftan belli olan süre içerisinde kayıt yapmak adına başvurmayan ya da kayıt işlemlerini bitirmeyen adayların kayıt olma haklarını kaybedecekleri de açıklandı.