Aşı Olmayanlara Yasaklar Gelecek Mi? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı!

Vatandaşları aşılı ya da aşısız şeklinde ayırmanın doğru olmadığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, hızlı bir şekilde normal hayata geçiş yapılabilmesi adına herkesin aşı olması gerektiği hakkında konuşmalar yaptı. Herhangi bir ayrım yapmanın doğru olmayacağı kanısında bulunduğunu açıklayan Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Gençlerin koronavirüs aşısına karşı ilgisini artırmak amacı ile tiyatroya, maçlara, konserlere ve sinemaya girişte aşı şartı getirilip getirilmeyeceği hakkında vatandaşları aşılı aşısız olarak ayırmanın doğru olmayacağını düşündüğünü aktaran Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, düşüncelerini belirtti. Bununla birlikte herkesi koronavirüs aşısına inandırmalarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Tabii ki ülkemizde koronavirüs aşısını yaptırmanın zorunlu olmadığını açıklayan Bilim Kurulu Üyesi, ne kadar çok aşı olunursa o kadar çok koronavirüs ile mücadelede başarı elde edildiğine herkesin şahit olduğunu söyledi. İşte Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'ın aşı olmayanlara kısıtlamalar gelip gelmeyeceği hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili detaylı bilgiler.

Ülkemizin Cumhurbaşkanı, bilim insanları, siyasi parti liderleri ve bakanları olmak üzere herkesin aşısını olduğunu ve herkesin topyekûn bir biçimde koronavirüs ile mücadele içerisinde olduğunu anlattı. Bir an önce eski normal hayatımıza geçiş yapmamız için herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İlhan, bir ayrım yapmanın çok doğru olmayacağı kanısında olduğunu ifade etti. Bu konu ile ilgili olarak kısıtlama zamanında bunların düşünüldüğünü, iller arası ve seyahatler için kutlamaların çok zor olduğunu anlattı. Bunun yanı sıra Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İlhan, bu şekilde bir ayrım yapmak yerine herkesi koronavirüs aşısına teşvik edecek yaklaşımlarda bulunmanın daha doğru olacağını söyledi.