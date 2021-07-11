İş Bankası Yeni Kampanyası Olan İş Cep Uygulaması Kredisini Sundu! Banka 3 Ay Erteleme İle 50.000 TL Kredi Veriyor. Sizlerde İş Bankası üzerinden İş Cep uygulaması kredisine başvuru yapabilirsiniz. İş cep kredisi ile 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Bankanın yaptığı bu online kredilerde başvuru yaptığınızda şubelere gitmeden hesabınıza parayı aktarabilirsiniz.

Günümüz teknolojisinde bankalardan kredi almak isteyenler artık şubelere gitmeden de işlem yapmaktadırlar. Özellikle anında para ihtiyacımızın olduğu zamanlarda bankaların ihtiyaç kredileri bizlere hemen destek olmaktadır. Her bankanın kendine özel ihtiyaç kredisi kampanyası vardır. Bu kampanyalardan birisi de İş Bankası’nın yaptığı online kredi kampanyasıdır. Bu krediyi kullanabilmeniz için bankanın müşterisi olmanız, kısacası bir hesabınızın olmuş olması gerekmektedir. Kredi onayı aldığınızda internet bankacılığını kullanarak hemen kredinizi kullanabileceksiniz.

İş Cep Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusu için öncelikle kredi alacak olan kişinin kredi skorunun yüksek olması gerekmektedir. Eğer banka kredi notunuz düşükse İş Cep üzerinden kredi alma şansınız oldukça düşüktür. Kredi onayı almak isteyenler, en az 1350 ve üzerinde kredi skorunun olması gerekmektedir. Eğer bankalarda güncel kredi kartı ve kredi gecikmeleriniz varsa başvuru yaptığınızda otomatik olarak onay alamayacaksınız. Kredi alacağınız zaman banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Bankadan icralık olan veya avukatlık olan kişiler bu kredileri alamazlar. Sistemsel olarak banka onay vereceği için kredi skorunuzun yüksek olması gerekmektedir.

İş Cep Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Cep üzerinden eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın internet bankacılığına veya mobil uygulamasına girebilirsiniz. Kredi alacak olan kişiler bu uygulamalara girdikten sonra kredi başvurusu bölümüne gelerek hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. İş Cep üzerinden alacağınız bu kredilerde bankalar hemen değerlendirme yapacak ve değerlendirme sonucunda sizlere bilgiler verecektir. Bu değerlendirme de kredi onayı alırsanız banka kredinizi hemen hesaba atacaktır. İş Bankası kredi kullanan müşteriler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kredi ödemelerinizi aldığınız maaş gününe göre de ayarlayabilirsiniz. İş Cep üzerinden sadece 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka şubelerine giderek daha yüksek ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve bu bankadan hesabı olmayan kişiler, en yakın İş Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kredi alacağınız zaman kimlik ve gelir belgesi ile en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Başvuru için banka size bir forum verecek ve evraklarınız ile birlikte bu formu doldurup verdikten sonra başvurunuzu tamamlayacaksınız. Kredi başvurusu 100.000 TL’ye kadar yapılmaktadır. Banka en az 3 aylık sigortası olan müşterilere yardımcı olacaktır. Şubeler üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapabilir ve borcunuzu 5 yıl içinde aylık taksitler ile ödeyebilirsiniz.