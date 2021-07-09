Aşı Kartı (Aşı Sertifikası) Nedir? Aşı Kartı Nasıl Alınır?

Koronavirüs aşılarını yaptıran vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından verildiği öğrenilen aşı sertifikası diğer ismi ile aşı kartı merak konusu oldu ve sertifikanın nasıl alınacağı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İkinci doz koronavirüs aşısını tamamlamış olan vatandaşların e-nabız üzerinden covid-19 aşı durumu menüsüne tıklayarak ve daha sonra covid-19 aşı kartı sekmesinde girerek aşı kimliklerini oluşturabilecekleri öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve aşı kartı konusunda ülkemizin öncelikli ülkelerden olduğunu ifade etti.

Gündemde yer almaya devam eden aşı sertifikası nasıl alınır sorusu hakkında detaylı bilgileri sizler için hazırladık. Salgın süreci devam ederken ülkeler aşı olan vatandaşlara, negatif test sonucu gösterenlere ve covid-19 geçirenlere belirli kriterlere göre kapılarını açmakta. Bunun yanı sıra uygulamaya geçen aşı kartı da Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilmektedir. İki doz koronavirüs aşısını tamamlayanlar aşı kartlarını sertifikalarını e-nabız üzerinden ya da Hayat Eve Sığar uygulamasından temin etmektedir. Aşı sertifikasını oluşturan vatandaşlar PDF olarak indirmeleri ardından dilerlerse bu belgeyi çıktı da olarak alabilirler.

Covid-19 aşılama çalışmaları Türkiye'de 13 Ocak tarihinde başlamıştı ve o tarih itibari ile vatandaşlar SMS ya da e-nabız ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden istedikleri hastane ya da aile hekimi randevularını alıp aşılarını olabilmekte. Daha sonra aşı bilgilerine hem Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden hem de e-nabız hesaplarından erişebilmekte. İlgili uygulamalara yeni eklenen özellik ile birlikte aşı kimliklerini de Hayat Eve Sığar ve e-nabız hesaplarından oluşturmaya başlamak mümkün.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden covid-19 aşı bilgilerim menüsüne tıklayarak aşı kimliği edinilebilmekte ve eğer vatandaş aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını dilerse pasaport numarasını da yazabilmekte. Bunun yanı sıra aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğu sırada e-nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu da kontrol edilebilmektedir.