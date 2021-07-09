Kızının Velayetini Kaybeden Meral Kaplan Ela ile Beraber Bodrum'a Gitti

İş insanı Erhan Kanioğlu ile manken Meral Kaplan boşandığı sırada çiftin 6 yaşındaki Ela isimli kızlarının velayetinin babasına verildiği bilgisine ulaşılmıştı. Dava ardından gözyaşlarını tutamayan Meral Kaplan ise çocuğunun doğduğu günden beri mahkemelerde olduğunu ifade etmiş ve sevenlerini üzmüştü. Son olarak kız Ela ile beraber Bodrum'da tatil yapmaya giden Meral Kaplan keyifli halleri ile kameralara yansıdı ve kızı ile uzun süre ilgilendi.

Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan da diğer ünlüler gibi tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve kızı Ela ile birlikte keyifli bir tatil süreci geçirdi. Önceki gün Gündoğan'da görüntülenen oyuncu ve eski manken Meral Kaplan'ın bir hayli neşeli olduğu objektiflere yansıdı. İş insanı Erhan Kanioğlu ile yaşadığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ela ile beraber Bodrum'da görüntülenen Meral Kaplan’ın neşeli halleri oyuncunun hayranlarını sevindirdi. Meral Kaplan ile kızı Ela ikilisi ilk olarak sıcak havanın tadını çıkardı ve daha sonra havuza girerek birlikte yüzdü.

Havuzda yüzmeleri ardından şezlongda güneşlenen Meral Kaplan ile Ela daha sonra uzun süre sohbet etmeye başladı. Kızı ile ilgilenen ve neşeli halleriyle kameralara yansıyan 37 yaşındaki mankenin daha sonra yemek yemek için otelin iç kısmına geçtiği görüldü.

2018 senesinde Erhan Kanioğlu’na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Meral Kaplan 2 milyon lira tazminat ile beraber çocuğunun velayetinde talep etmişti. Bu duruma karşılık olarak Kanioğlu da karşı bir boşanma davası açmış ve 50.000 lira maddi ve 1 milyon lira manevi tazminat talep etmişti. Daha sonra çift boşanırken mahkeme ise Nisan ayında çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya vermiş ve manken Meral Kaplan'ın iş insanı Erhan Kanioğlu’na 200 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.