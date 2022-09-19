15 Aylık Bebekler Neler Yapabilir, Gelişimleri Nasıldır?

Bebekler 12-18 ay dönemine özgü farklılıkların bir parçası olarak 15 aylık oldukları sırada öz benliklerinin farkına varmaya başlar ve hayır diyebilir. Bebekler kafalarını salladığı sırada hayır demeye çalışır ve bunu yaparken çok sevimli gözükür. Bir şey istemediğini belli etmek ya da bir şey itiraz etmek için kafasını sağa sola sallamaları mümkün olan bebekler dürtülerini ise henüz kontrol edemez. Ebeveynlerini ya da bakımlarını üstlenen kişiyi fiziksel olarak yakınında isteyen bebekler tek başına oyalanacak oyunlar bulsa da anne babalarının onlar ile beraber olmasını talep etmektedir. Dürtülerini kontrol edemeyen 15 aylık bebekler kendisine bakan kişiden ayrıldığı sırada ağlama krizi geçirebilir. 15 aylık bebeklerden habersiz bir şekilde ayrılmak yerine kararlı fakat sevgi dolu bir vedalaşma ile herhangi bir ağlama krizinin önüne geçmek de mümkün olan bir davranıştır.

15 aylık bebek 1 yaş dönemini geride bırakmış ve konuşma becerisini geliştirmiştir. Bugüne kadar dış çevrede duyduğu konuşmalar, ebeveynleriyle yaptığı konuşmalar onların dil gelişimi için çok önem taşımaktadır. 12-18 ay döneminde bebeğin hecelemesi ile ortaya çıkan karşılıklı iletişim 8-10 kelimeye ulaşabilir. Televizyon ya da tablet karşısında çizgi film izlemek gibi aktiviteler ise 15 aylık olan bebeğin konuşmasını olumsuz anlamda etkileyecektir. Karşılıklı etkileşim 15 aylık bebeğin konuşmasını hızlandırmak için de önemli olmaktadır. 15 aylık bebekler 12-18 ay döneminin tam ortasında yer alır ve nesneleri elleriyle yönlendirmeye başlar. Bebeklerin ayına uygun olan oyuncaklar nesneleri farklı şekilde kullanmayı öğrenmelerine de yardımcı olacaktır. Sosyal duygusal gelişim alanında da hızlı bir şekilde gelişme gösteren bebekler etrafında gördüğü hareketleri de taklit eder. Gördüğü nesnelerin ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını öğrenen bebekler örneğin sürekli yıkandığı küveti gördüğü sırada duş alma zamanının geldiğini anlayabilir.

15 aylık bebekler günlük yaşamın içine git gide daha fazla katılır ve taklit yetenekleri gelişme gösterir. Bebekler çeşitli nesneleri eşya yerine koyar ve bu durum oynadıkları oyunlarda ortaya çıkabilir. Henüz bebekler bu dönemde kendilerini kaşıkla beslemek için küçük görünse de anne babalarının onlara beslenmesi için ellerine bir kaşık vermesi fayda gösterebilir. Bebekler kaşığı ağzına götürmeye çalıştığında etrafa döküp saçabilir fakat bu onların yemek yeme becerisi kazanması için gerekli bir durumdur.

Bebekler yürümeye başlamaları sebebi ile oldukça hareketli günler geçirir ve çabuk yorulmaları sebebiyle gece uykularına kolay bir şekilde geçiş yapabilir. Diğer taraftan yaşanan bu hareketlilik anne babalar için de tam tersi bir zorluğa sebep olabilir ve onların aşırı yorulması sebebi ile geçiş de zorlaşabilir. Bebekler öyle uykusunu geçirdikleri süre ardından hareketli bir gün yaşayabilir ve akşam saatleri daha sakin aktiviteler ile dolu olabilir.

Artık pek çok şey itiraz etmeye başlayan ve hayır demeyi öğrenen bebekler besinlere karşı da aynı davranışı sergileyebilir ve istemedikleri şeyleri yemeği reddedebilir. 15 aylık bir bebek yürümede ustalaşması ile birlikte etrafı keşfeder ve bağımsızlığın keşfini sürer. 15 aylık bebekler yiyeceklerin tadını çıkarmak ile pek ilgilenmeyebilir ve sofraya oturmaktan çok hoşlanmayabilir.