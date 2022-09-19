Anne Babasıyla İnatlaşan Çocuğa Nasıl Davranılır?

Anne babaların belki de en çok zorlandığı konulardan biri çocuklarının onlar ile inatlaşması ve ağlama krizleri geçirmesidir. İnatçı çocuklar ile baş etme yollarını anlatan Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna konu hakkında merak edilenleri yanıtladı ve dikkatleri üzerine çekti. Çocukların sıklıkla anne babasıyla inatlaşması, ev içi kurallarını ihlal etmesi ve isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışması anne babaların bazı durumlarda karşılaştığı olaylardır. Çocukların ebeveynleriyle sürekli inatlaşma halinde olması, onların dediklerini yapmaması, kendisine ne söylenirse söylersin hayır cevabını vermesi ve istediklerini yaptırmak için ağlama yöntemini denemesi sonucunda pek çok ebeveyn problem yaşamaktadır. Çocuklar ile iletişim kurmak ise bu durumu çözmek için gerekli olan ilk yoldur ve o inatlaşmanın altında yatan sebebi bilmek gerekir.

Ebeveyne bağımlı olan çocuk bebeklik döneminde yavaş yavaş yürümeye başlaması sonrasında yeni kelimeler de söylemeye başlar. Bu durum çocukların çevresini keşfetmeye başlamasını gösterir ve onların yavaş yavaş bağımsızlaşmasını da ortaya koymaktadır. Bu dönemde çocukların bakım vereninin ya da annesinin yapma dediği şeyleri özellikle yapması aslında çocukların ebeveyni ile inatlaşma amacı taşındığını göstermemektedir. Onların amacı bunu yaparak anne babasını öfkelendirmek ya da kızdırmak yerine tam tersine anne babasının sınırlarını ölçmek ve davranışına karşı nasıl tepki geleceğini görmektir. Onların istediği anne babasından sevgi ve güven görmektir. Çocuklar yapmış olduğu bu davranış sonucunda ebeveyninden aldığı cevaplar ile de davranışlarını şekillendirmeye başlar.

Özerkliğini 2-4 yaş civarında kazanmaya başlayan küçük çocuklar kendisini bir birey olarak hissetmeye başladığı sırada boşuna da hoşlanmadığı şeyleri fark eder. Neyi sevip neyi sevmediğini anlar ve anne babasından gelen istekleri kabul edip reddedebilir. Bazı durumlarda ise istemediği şeyler ile karşılaştığı sırada tepki olarak inatlaşabilen ve ağlama krizleri geçirebilen çocuklar dil gelişimlerinin de ilerlemesiyle kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini daha kolay bir şekilde ifade edecektir. Çocuk etrafı keşfetmek isteyecek ve bireyselleşecektir. Bu durum onların bağımsızlık kazandığını gösterir ve çocuklar kendi başına bir şeyler yapmaya başladığı zaman özgüvenleri artar. Her şeye tek başlarına karar vermek ve her şeyi tek başına yapmak isteyen çocuklar çevresini keşfetmek adına anne babalarından gelen isteklere bazı durumlarda karşı çıkabilecektir.

Bu davranışları sergileyen çocuğun asıl amacı ise fark edilmek olacaktır ve birey olduklarını kanıtlamak gibi bir istekleri vardır. Çocuklar düşünceleri ve duyguları arasında bağlantı kurmaya başlar ve kendilerini ifade ettiklerinde her istediklerinin gerçekleşemeyeceğini de görür. Bu durum sonucunda inatları öfkeye dönüşebilir ve ağlama krizleri geçirebilir. Fakat burada anne babaların yapmaları gereken durum kararlı ve sakin olmaları ve çocuklara güvenli bir ortam oluşturmaları olacaktır.

Anne babalarım böyle durumlarda sakin ve kararlı olmaları çocukların kimlik gelişim süreci içinde çok önemli olmaktadır. Bazı durumlarda ise anne babaların sakinliğini koruyamadığı sırada bu durum çocuk ebeveyn arasında krize dönüşen bir duruma dönüşebilir ve güvensiz bir ortam yaşanır. Anne babaların bu durumda unutmamaları gereken konu bu dönemin atlatılabilir olduğudur ve bu problemlerin bir dönem sonra geçeceği bilinmelidir.