Ziynet Sali'den Bodrum Pozu

Bir süredir Bodrum'da tatil yapmakta olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, kameralara yansıdı ve keyifli halleri ile dikkatleri üzerinde topladı. Önceki gün Bodrum'da konakladığı otelin plajında kameralara yansıyan ve telefonla konuşurken görüntüleri çekilen ünlü şarkıcı Ziynet Sali arkadaşına da poz verdi.

Ünlü ismin Bodrum'da tatil yaptığı sırada oldukça neşeli olduğu dikkat çeken bir gelişme olurken şarkıcı arkadaşına bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi. Telefonla konuşurken kahkahalara boğulan şarkıcı kameralar tarafından da görüntülendi.

2019 senesinde gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dünya evine giren başarılı şarkıcı Ziynet Sali, 2021 tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve ünlü şarkıcı keyifli halleri ile bir objektiflere takıldı. Torba’da bulunan bir otelin plajında objektiflere yansıyan ve keyifli halleri ile dikkat çeken şarkıcı arkadaşları ile birlikte eğlendi. Telefonunu da bir saniye elinden düşürmeyen ünlü isim farklı farklı pozlar vererek arkadaşından kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi.

Şarkıcı, denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih ederken daha sonra yakın bir dostundan da fotoğraflarını çekmesini rica etti. Sosyal medya hesabından paylaşılacak fotoğraflar çekilen şarkıcı farklı farklı pozlar vererek dikkatleri üzerinde topladı.

46 yaşındaki başarılı şarkıcı Ziynet Sali'nin keyifli halleri objektiflere takılırken arkadaşına bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından beyaz ve mavi renkli bikinisi ile çekildiği fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim takipçilerinden beğeni dolu yorumlar almıştı.

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu çiftinin geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri yönünde iddialar ortaya atılmış fakat şarkıcı bu iddiaların doğru olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından hamilelik iddialarına yanıt veren ünlü şarkıcı bir bebek beklediği söylentilerinin doğru olmadığını ifade etmişti. Anne olmanın kutsal bir şey olduğunu ve tarifsiz bir duygu olacağını tahmin ettiğini ifade eden şarkıcı, böyle güzel bir şey olduğunda kendisinin paylaşacağını aktarmıştı.